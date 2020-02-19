Мырзабек Жыпаркулов и Урмат Кокочаров

Новым главой Госэкотехинспекции назначен Мырзабек Жыпаркулов. Ранее Жыпаркулов занимал должность заместителя директора Госэкотехинспекции по техническому блоку и был директором регионального представительства Megacom в Оше.

Жыпаркулов возглавил учреждение вместо Джолдошбека Джунушева. Джунушева освободили от занимаемой должности 31 января, после того, как президент раскритиковал его на заседании Совбеза.

Совбез рекомендовал правительству уволить главу Госэкотехинспекции из-за того, что несколько его подчиненных были задержаны за систематические вымогательства, а также «в ведомстве были нарушения, связанные с реализацией решений Совбеза».

Новым главой Госстроя стал Урмат Кокочаров, бывший замруководителя в том же учреждении. Он сменил на посту руководителя Бакыта Абдиева.

Абдиев уволился после критики президента на заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР.

Первые месяцы 2020 года запомнились в том числе кадровыми перестановками. Были сменены полпреды правительства в Баткенской и Джалал-Абадской областей, глава МЧС, вице-премьеры, руководители ГРС и «Унаа».