Судья Верховного суда Нургуль Сатыбалдиева была досрочно освобождена от должности решением Жогорку Кенеша 19 февраля.

По словам полномочного представителя президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева, Сатыбалдиева сама подала заявление об уходе.

Из 100 зарегистрированных депутатов 78 проголосовали за ее освобождение. Голосов «против» не было.

Нургуль Сатыбалдиева работала в Верховном суде с 2012 года, она состояла в коллегии по гражданским делам. В декабре 2019 года президент присвоил Сатыбалдиевой звание заслуженного юриста Кыргызстана.

В 2018 году правозащитники включили Сатыбалдиеву в «черный список судей». Туда включали судей, которые вели разбирательства в отношении СМИ, а также, по мнению правозащитников, подозреваемых в коррупции или выполнении политических заказов.