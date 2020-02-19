Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев встретился с односельчанами спортсмена Тологона Рахманберди уулу. До этого жители села Арпа-Тектир Алайского района обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело об избиении Рахманберди уулу под личный контроль.
Во время встречи Джунушалиев сообщил, что спортсмен Тологон Рахманберди уулу и бывший сотрудник Ошской таможни Эмилбек Кимсанов подозреваются в избиении жителя Бишкека и объявлены в розыск. Также он заверил, что расследование будет проводиться в рамках закона и будет вынесено справедливое решение
«По делу жителя села Арпа-Тектир Рахманберди уулу Тологона, а также по фактам преступлений на территории г. Ош и Ошской области в отношении всех участников, кем бы они ни были, будет проводится объективное расследование. Если будет установлена их причастность к преступлениям, то будут привлечены к ответственности. […] Мы не будем смотреть на всякие статусы, связи и родственные отношения», — заверил Жунушалиев.
Рахманберди уулу и Кимсанова объявили в розыск по делу об избиении таможенника Автандила Конгантиева, сына экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Избиение произошло в Лебединовке в 2018 году.
Три жалобы на Матраимовых
14 февраля на Матраимова пожаловался боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу. В своем видеообращении к президенту он заявил, что люди в Оше боятся клана Матраимовых. МВД утверждает, что Рахманберди пытается своим видео избежать ответственности (вероятно за дело об избиении Конгантиева) и очерняет правоохранителей (хотя о них не говорит).
На следующий день, 15 февраля, жители села Арпа-Тектир Алайского района поддержали Рахманберди уулу и тоже сняли видеобращение к президенту.
«Мы волнуемся из-за того, что в Оше нашего братика Рахманберди уулу запугивают телохранители Матраимова Кылыч Саркарабаев, Нурбек Раимбеков и Мунар Матраимов. Сооронбай Шарипович, просим взять это под свой личный контроль», — заявили алайцы.
В этот же день к президенту обратился и Эмирбек Кимсанов — младший брат бывшего сотрудника Ошского областного управления Государственной таможенной службы Эмилбека Кимсанова. Он заявил, что его брат Эмилбек был вынужден выехать из страны из-за давления со стороны Раимбека Матраимова.
Спустя время МВД заявило, что по данному видеообращению началось досудебное производство. Депутат Искендер Матраимов — брат экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова — заявил, что против них пытаются использовать криминальные элементы, а видеообращения назвал попыткой очернения.