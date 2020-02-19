«По делу жителя села Арпа-Тектир Рахманберди уулу Тологона, а также по фактам преступлений на территории г. Ош и Ошской области в отношении всех участников, кем бы они ни были, будет проводится объективное расследование. Если будет установлена их причастность к преступлениям, то будут привлечены к ответственности. […] Мы не будем смотреть на всякие статусы, связи и родственные отношения», — заверил Жунушалиев.