Суд — не место для споров

Так на суде о модернизации ТЭЦ заявила судья Ирина Воронцова.

В Бишкекском горсуде 19 февраля продолжилось рассмотрение дела о модернизации ТЭЦ. Во время заседания между судьей Ириной Воронцовой и адвокатом бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбеком Токтакуновым возникла перепалка. Об этом адвокат заявил на своей странице в фейсбуке.

«Вначале возникла полемика по вопросу открытости, потому что выпроводили студентов из зала суда. Воронцова удивленно спросила: Как они вообще попали сюда?» — рассказал Токтакунов журналистке «Клоопа».

Это прямо противоречит принципу гласности — политика максимальной открытости судебных разбирательств, при которой любым желающим разрешается присутствовать на суде. Исключениями могут быть дети не достигшие шестнадцати лет, если они не являются участниками дела или свидетелями.

По словам адвоката, перепалка произошла из-за проведения психолого-лингвистической экспертизы.

«Суд должен исследовать экспертизу, а потом дать ей оценку. […] Дело в том, что Воронцова волевым решением просто отказала в проведении экспертизы, даже не изучив ее. Поэтому я выступал с возражениями. […] Никто не запрещает полемику по таким важным вопросам. Суд как раз-таки место для того, что спорить и отстаивать позицию ссылаясь на закон. Воронцова, в ответ на это, заявила, что суд — это не место для спора. Я немного опешил», — поделился Токтакунов.

Чем известна Воронцова?

В 2018 году Жээнбеков представил кандидатов на должности судей Верховного суда Среди которых была Воронцова. Позднее Жогорку Кенеш отклонил ее кандидатуру.

«Многие из тех, кто избирается в Верховный суд через парламент, это непрофессионалы или же прислужники прежних властей. […] Парламент требует судебной справедливости, так давайте изберем новые, чистые кадры. Тогда народ нам поверит. Вот, на счет Воронцовой, сколько информации в СМИ. И с каким лицом мы будем выбирать их в судьи Верховного суда», — сказал тогда депутат Жанар Акаев.

Она известна тем, что председательствовала в суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Воронцова в ускоренном порядке рассмотрела ее дело и вынесла приговор. При этом адвокаты Саляновой несколько раз ходатайствовали об отводе судьи, но все ходатайства остались без удовлетворения.

Дело о модернизации ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.