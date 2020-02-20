В УВД Октябрьского района сообщили, что блогера Элмира Сыдыманова водворили в СИЗО-1 Бишкека 19 февраля. Мужчина проведет там два месяца согласно постановлению октябрьского районного суда.

Популярный инста-блогер и вайнер Элмир Сыдыманов был задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД 17 февраля. В отношении него проходит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

Ранее Сыдыманов, известный под ником Sydyman, проводил в своем инстаграме прямой эфир, в котором негативно высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов».

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возможно, ты из Оша или с Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», – сказал Сыдыманов.

Этот отрывок из прямого эфира вызвал резонанс в обществе, и вскоре блогеру стали поступать угрозы, поэтому 3 февраля он опубликовал видео на своем ютуб-канале, в котором принес извинения за свои высказывания.

Независимые эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что не нашли в словах блогера признаков возбуждения межнациональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.

По его словам, Сыдыманов популярен несмотря на то, что выражает свои мысли, используя нецензурную лексику.

«Что теперь с этим сделаешь? Всех матерщинников закрывать? Это полстраны, это отображает состояние нашей молодежи», — добавил Алагушев.

По его мнению, наказание за статью «Возбуждение межрегиональной вражды (розни)» — от пяти лет тюрьмы и выше — это негуманно, и в законодательстве должно быть предусмотрено альтернативное наказание (предупреждение, штраф).

В инстаграме у «Sydyman» более 250 тысяч подписчиков. На своей странице он создает юмористический контент и проводит прямые эфиры, в которых общается со зрителями и отвечает на их комментарии.

Ранее он работал моделью в одном из модельных агентств Бишкека и звукооператором в продакшн-компании «1.1Studio».

Продюсер «1.1Studio» Данияр Болотбек прокомментировал ситуацию «Азаттыку».

По его мнению, при съемке видео или озвучивании шуток необходимо «учитывать менталитет народа и не забывать о гражданской ответственности».

«Если честно, я не видел тот его прямой эфир. Но насколько я понял, он сказал слова, которые задели честь и достоинство другого человека. На мой взгляд, в нашей стране, которая и так-то небольшая, высказывать что-то, разделяющее народ, было неуместным. Если он с кем-то сидел и говорил, в приватной беседе, тогда это другое дело. Он должен был помнить, что вещает на широкую аудиторию», – сказал Данияр Болотбек.

Правозащитница Динара Ошурахунова заявила, что власть поступает с Сыдымановым почти так же, как с Афтандилом Жоробековым. По ее мнению, государству необходимо проводить просветительскую работу с населением, так как «люди не знают, что законно, а что нет».

«Я иногда вижу и читаю много комментариев в подобном ключе, при этом никаких мер в таких случаях не предпринимается. То есть, ведется выборочная борьба. И поэтому блогеры с большой аудиторией, получается, уязвимы в первую очередь», – сказала она.