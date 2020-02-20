Фото: Александра Титова

В Бишкеке у здания парламента прошла арт-акция против смога. На нее пришло несколько десятков человек — с шарами с надписью «Воздух», рисунками и плакатами на тему экологической ситуации в Бишкеке и требованием принять реальные меры в борьбе за чистый воздух.

Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова

Организаторка арт-митинга Бермет Борубаева считает, что хотя власти и признали проблему загрязнения воздуха в Бишкеке, конкретные меры все еще не приняты. Активисты хотят, чтобы власти привлекли специалистов к разработке «Плана действий в чрезвычайной обстановке при критическом загрязнении воздуха».

Что именно требуют активисты?

Активисты хотят, чтобы план по очищению воздуха содержал конкретные сроки, в которые нужно будет добиться каких-либо результатов, а также были определены должностные лица, которые будут отвечать за реализацию плана.

«Важна преемственность, — говорит эко-активистка Бермет Борубаева — Иначе потом чиновники меняются и принимают новые решения, не реализуя ранее принятые планы».

Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова

Также среди требований активистов — публикация в открытом доступе плана детальной планировки Бишкека и ограничение точечной многоэтажной застройки с учетом продуваемости города, развитие общественного транспорта , установка фильтров и катализаторов на автомобили и запрет ввоза старых машин.

Активисты предложили снизить загрязнение от отопления — например, провести газификацию и контролировать выбросы ТЭЦ. Правительство уже разработало проект плана из 33 пунктов по улучшению экологической ситуации в Бишкеке. Они тоже предлагают сокращать количество машин и работать над снижением выбросов загрязняющих веществ, но все еще неизвестно, будут ли его реализовывать и кто этим будет заниматься.

Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова Фото: Александра Титова

Проблема загрязненности воздуха в столице активно обсуждается с 2017 года, когда смог стал видимым для жителей города. Хотя о том, что в воздухе в Бишкеке превышено количество вредных частиц, сообщали задолго до этого — больше десяти лет назад.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке — выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах. Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.