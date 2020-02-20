Вспышка пневмонии, вызываемая новым, ранее неизвестным типом коронавируса COVID-2019 в Китае, стала самой обсуждаемой темой месяца как в Кыргызстане, так и в мире.
На данный момент более 75 тысяч человек заражены вирусом, а больше двух тысяч человек погибли.
Вирус преимущественно распространен в Китае — 74,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, что составляет почти 99% от их общего числа.
Из-за этого в интернете распространились шутки и мемы про азиатов и коронавирус, а азиаты по всему миру стали сообщать о дискриминации или странном отношении к себе. Это привело к движению #ImNotAVirus, в котором азиаты призывают не дискриминировать их из-за вируса.
Мы собрали истории кыргызстанцев, которые, находясь за границей, столкнулись с неприязнью и страхом со стороны общества.
Айя. Подгорица, Черногория
Ребенок танцевал и дурачился возле моего стола, а родители сказали не играться рядом с «чайнезой»
Когда я иду, люди переходят на другую сторону дороги, особенно семейные пары с детьми. Бывает, что люди пропускают лифт, если видят меня внутри.
Однажды в торговом центре молодые парни крикнули «Чайнеза!» Они начали разыгрывать сценку — один парень заслонил собой других ребят, как бы защищая от меня, типа «Осторожно, коронавирус!» Эти парни и другие прохожие в торговом центре начали смеяться.
В кафе было тоже — там ребенок танцевал и дурачился возле моего стола, а родители сказали не играться рядом с «чайнезой». Черногорский язык относится к славянским, и я могу понимать их язык. Я поняла, что они запретили ребенку танцевать рядом с моим столиком.
Я не хочу критиковать и называть всех местных людей расистами, это просто страх, и он понятен. Но был критический момент, когда я устала от такого внимания, просто не хотела выходить из дома и впервые столкнулась с тем, что не выхожу из дома из-за цвета кожи и разреза глаз.
Из-за командировок мы с супругом часто путешествуем, но с таким я столкнулась впервые. Мне рассказали местные друзья, что где-то в туристической зоне Черногории один турист сделал футболку, мол он не из Китая и не опасен. Потому что иначе его отказывались обслуживать.
Данияр. Нидерланды
Он у меня спросил: «Ты тоже ешь летучих мышей?»
(имя изменено)
Я живу в Нидерландах, напротив одной школы. Когда утром выхожу на работу, некоторые родители прикрывают детям лицо. Конечно, неприятно, но я отлично понимаю, что это родительский инстинкт. А так, большинство людей адекватные, понимают, что многое фейк и паника.
Меня лично в магазине оскорбил за мою «азиаткость» какой-то мужчина из Ближнего Востока. Он у меня спросил: «Ты тоже ешь летучих мышей?»
Я просто ему ответил: «Да, только что съел». Все, вопрос закрыт — он убежал, пятки сверкали.
Я понимаю, что тот мужчина, в рамках своего образования и мировоззрения, не достаточно знает про быт других людей.
Бермет. Анкара, Турция
Слишком часто начали везде спрашивать: «А вы же не китаянка?»
Я сейчас нахожусь в Анкаре. Когда люди видят кого-то с азиатскими глазами, то первое, о чем они думают, что человек из Китая. И теперь, на фоне истории с вирусом, в метро люди стараются встать подальше от меня, рядом со мной всегда пустое место.
При этом в вагоне может быть несколько человек, которые могут очень сильно кашлять, но боятся пассажиры меня — просто потому, что я азиатка.
В час пик у людей не очень получается это сделать, но, если есть возможность, они отходят подальше от меня.
Раньше такого со мной не было. Сейчас слишком часто начали везде спрашивать: «А вы же не китаянка?»
Кроме того, я постоянно хожу в один цветочный магазин, и даже они спросили, откуда я. Хотя они знают, что я уже год тут живу.
Недавно сидела в баре и чихнула. Я прикрылась кулаком, когда чихала, но человек, стоящий передо мной, прикрылся воротником. Это забавно наблюдать, но и немного напрягает.
Дария. Берлин, Германия
Иногда, я смотрю на них так же пристально или спрашиваю: «Проблемы?»
Я нахожусь в Берлине. И народ тут своеобразный, конечно. Насколько я поняла, тут в Европе сезон гриппа.
Еду в метро, вокруг все европейцы, white people, болеют, кашляют, сопли текут, как водопад. А все смотрят с подозрением на меня.
Причем мы же всегда пытаемся заглушать свой кашель или вообще сдерживать себя, если в общественном месте находимся, а они делают это просто изо всех сил, становятся багровыми от этого.
Но несмотря на это, их не смущают европейцы, которые сидят и извергают тонну бактерий из себя, все они с недовольством пожирают взглядом именно меня. Иногда, я смотрю на них так же пристально или спрашиваю: «Проблемы?»
А вообще, я думаю, может, стоит всех отпугивать, притворяться, что болею, кашлять на весь вагон, что есть сил, и ехать потом одной, чем со всеми ними. Еще я часто замечаю, что пересаживаются с одного вагона на другой, или выходят из вагона совсем, если видят меня.
Я живу в Берлине с июля прошлого года и до появления вируса с таким отношением не сталкивалась.
Алия. Прага, Чехия
Увидев новости, я поняла, что такая реакция была из-за моей азиатской внешности
(имя изменено)
В последнее время, когда коронавирус начался, я находилась в Берлине, Праге, Вене, сейчас я в Белграде.
Я ехала в Праге в трамвае, не сильно пару раз закашляла, но люди в трамвае очень сильно отреагировали.
Увидев новости, я поняла, что такая реакция была из-за моей азиатской внешности. После этого я дважды думала, прежде чем чихнуть или кашлянуть.
Я думаю, что это нормально, когда люди боятся за свое здоровье, здоровье родных, детей.
Моя подруга, канадка японского происхождения, в этот период тоже много летала по Европе и сталкивалась с подобным отношением. Люди косо смотрели, отсаживались.
Я не хочу ассоциироваться с болезнью, которая убивает людей. У меня болит горло, и мне нужно пойти навстречу. Я думаю о том, как на меня будут реагировать, и изо всех сил лечусь и пичкаю себя лекарствами. Я не могу злиться на людей за страх, но это отношение неприятно.