Вспышка пневмонии, вызываемая новым, ранее неизвестным типом коронавируса COVID-2019 в Китае, стала самой обсуждаемой темой месяца как в Кыргызстане, так и в мире.

На данный момент более 75 тысяч человек заражены вирусом, а больше двух тысяч человек погибли.

Вирус преимущественно распространен в Китае — 74,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, что составляет почти 99% от их общего числа.

Из-за этого в интернете распространились шутки и мемы про азиатов и коронавирус, а азиаты по всему миру стали сообщать о дискриминации или странном отношении к себе. Это привело к движению #ImNotAVirus, в котором азиаты призывают не дискриминировать их из-за вируса.

Мы собрали истории кыргызстанцев, которые, находясь за границей, столкнулись с неприязнью и страхом со стороны общества.

Айя. Подгорица, Черногория