44 летняя жительница Кара-Суйского района Ошской области получила сотрясение головного мозга после того, как супруг совершил на нее автонаезд. Муж пострадавшей был задержан со стороны ГУВД Оша 19-февраля. По делу начато досудебное производство по статье «Хулиганство».

По словам женщины, ее супруг 16 февраля сказал ей «почему ты поздно вернулась из бани», не поверил, что она находилась там и совершил на нее наезд. Затем он схватил ее за руку и, сам находясь в автомобиле, протащил ее за машиной несколько метров и скрылся.

«Вернувшись домой, почувствовала боль. В баню отправилась примерно в 13:00, в 18:00 возвращалась. Так как был выходной день и было мало маршруток, пришлось транспорт ждать подольше. Узнав о произошедшем, домой пришли подруги, которые ходили вместе со мной в баню. Они вызвали скорую помощь и привезли меня в больницу», — пояснила пострадавшая.

Пострадавшая живет в браке 25 лет. У них есть четыре дочки и один сын. По ее словам, когда она лежала в больнице, муж ни разу не навестил ее.

Врач отделения нейрохирургии городской больницы Калдарбек Аранов подтвердил, что потерпевшая получила сотрясение мозга и помещена в отделение нейрохирургии.

Пресс-секратерать ГУВД Оша Абсатар Тавалаков сообщил «Клоопу», что по данному факту был задержан и водворен в ИВС 48 летний житель Кара-Суйского района.

«В ходе первых следственных мероприятий зарегистрировано по статье “Хулиганство”. В ходе следствия еще будет рассматриваться. По итогам экспертизы статья может переквалифицироваться», — сказал Тавакалов.

Домашнее насилие

По словам Дарики Асылбековой, главы ошского кризисного центра «Ак Журок», только в 2019 году в центр обратились 1084 человек, пострадавших от домашнего насилия, из них только 140 мужчины, а все остальные — женщины.

«Подавляющее большенство тех, кто подвергается семейному насилию, на протяжении длительного времени подвергались унижению и [в результате] перестали считать это насилием. В конце, когда они начинают понимать и уже не могут терпеть унижение, они оставляют 4-5 детей или берут их с собой и уходят. Они подвергаются не только физическому, но и психологическому насилию», — сказал Асилбекова.

Она говорит, что насилию в основном подвергаются девушки и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Во множестве случаев женщины стараются сохранить семью, хотя и подвергаются ежедневному давлению.

Власти Кыргызстана обратили внимание на проблему домашнего насилия в стране и пообещали открыть в Бишкеке и Оше государственные кризисные центры для пострадавших. Депутаты парламента предложили ужесточить наказание за семейное насилие, так как сейчас насильник отделывается лишь штрафом. Эти обсуждения произошли на фоне того, что с начала 2020 года трое женщин погибли в Кыргызстане от избиения мужей, а еще одна попала в больницу с ожогами — муж облил ее бензином и поджег.

По информации генпрокуратуры, в 2019 году по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. Во многих случаях от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти 11 раз меньше — 486.

649 случаев из вышеперечисленных фактов были зарегигистрированы в ЕРПП. Из них четыре факта по было зарегистрировано по статье «Убийство», 451 «причинение тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью» и шесть по статье «насилие и действие сексуального характера». Остальные 5496 фактов были зарегистрованы по статьям, предусмотренным кодексом о проступках.