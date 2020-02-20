Государственная регистрационная служба начала служебное расследование по факту массовой регистрации граждан в городах, где в апреле пройдут выборы в местные кенеши.

На время расследования руководители отделов паспортизации и регистрации населения городов Ош, Каракол и Токмока с 18-февраля временно отстранены от своих должностей.

С начала года до 11 февраля в Оше были поставлены на учет 33 805 граждан. За последующие два дня этот показатель вырос еще на две тысячи — 35 895 граждан.

Из прописанных в Оше 222 тысяч граждан у 139 117 есть право голоса — они достигли 18-летнего возраста, сдали биометрические данные и прописаны в Оше. Те 35 895 людей, которые были поставлены на учет с начала года, увеличили число избирателей на 25%, их можно назвать «потенциальными избирателями».

В Токмоке и Караколе «новоприбывшие» увеличили количество избирателей на 19% и 8% соответственно. Их также можно назвать «потенциальными избирателями».

Массовую прописку новых граждан связывают именно с выборами и опасаются, что таким образом не имеющие отношения к городам кыргызстанцы повлияют на выбор политиков, которые займут места в горкенешах. Уже известно о подкупах голосов в пользу отдельных депутатов — к этому привлекли студентов, у которых забирают паспорта и угрожают в случае отказа от голосования проблемами на учебе.

Читать еще: