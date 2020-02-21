В Кара-Сууйском районе Ошской области есть село Жаны Кызыл-Суу — это одно из многочисленных кыргызских сел, в котором все никак не могут достроить школу.

Школу начали строить еще пять лет назад и обещали построить еще к 2017 году, поэтому даже хотели снести здание старой школы.

Но снесли только спортивную площадку. В ожидании нового безопасного здания школьники уже пять лет учатся в неотапливаемом тесном здании с протекающей крышей.

Тендер на строительство выиграл ОсОО «ХРСУ» — в 2015 году школу начали строить и успели возвести стены и крышу. Обещали школу на 275 учеников, но из-за погодных условий разваливаются и старая — которая много лет в плохом состоянии, и новая — точнее то, что успели построить, пока государство не перестало выделять деньги.

Три села — три смены

Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg

В старой школе Жаны Кызыл-Суу учатся 300 учеников из трех сел — учиться приходится в три смены. Классов не хватает, поэтому ученики учатся в столовой — а вот есть они вынуждены в коридоре.

Ученики, которые учатся в третью смену, возвращаются домой поздно. Ребята из дальних сел жалуются, что зимой ходить в школу особенно сложно — все время темно, страшно, да и школа плохо отапливается.

У Гульзат Орунбаевой в этой школе учатся трое детей.

«Условия очень плохие. Крыша школы старая и во время дождя капает. Из-за того, что дорога плохая, мы поставили у школы вёдра с водой, чтобы дети мыли обувь при входе», — говорит она.

Житель села Сталбек Ардаев рассказал, что старую школу построили ещё в 1980-годах. Он надеется, что правительство не оставит без внимания проблемы учеников села Жаны Кызыл-Суу в год поддержки детей.

Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Денег на школу нет

По словам директора школы Замиры Шакировы, ее школу обсуждали в парламенте — но ответа, когда построят новое здание, она все еще не получила.

«Строительство остановилось 17 декабря 2017 года. Когда мы спрашивали у компании, которая занимается строительством школы, они нам сказали, что строительство остановилось из-за того, что не перечисляют деньги. Вопрос поднимался и в парламенте, я обращалась туда и в устном, и в письменном виде, но ответа нет», — объяснила Шакирова.

Глава айылного округа Отуз-Адыр Таалай Туйбаевмтоже обращался в госорганы за помощью, но ответа получить не смог.

«Кроме этого, в соседнем селе Кара-Добо тоже есть такая школа. Когда мы письменно обратились в минобразования, нам сказали, что денег нет. В прошлом году приезжал аким района Кара-Суу Тилек Матраимов, он сказал что они приложат все усилия и достроят», — сказал Туйбаев.

Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Как сообщил «Клоопу» директор ОсОО «ХРСУ» Мамаш Асанов, строительство остановили, потому что правительство не выделило необходимых денег.

«Строительство школы началось в 2015 году. Выделили 3 млн, был раскопан котлован. Позднее выделили еще 10 млн и были построены фундамент и стены. Компания потратив 2,5 млн из своего бюджета, начала крыть крышу. Но средства не выделялись и строительные работы встали», — говорит Асанов

Строительство оценили в 59 миллионов 754 тысячи сомов, но выделили только 14 миллионов 290 тысяч сом, это 23% от общей суммы.

Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Школу достроят, но не здесь

Чиновник Ошского областного управления строительства Абдуманап Ахматбаев говорит, что для возобновления строительства нужно внести школу в спецсписок — ранее местным властям о якобы нахождении школы в этом списке говорил депутат Искендер Матраимов.

По словам Ахматбаева, местные власти попросили внести школу в список, только вот по другой информации маловероятно, что ее строительство продолжится.

Как сообщила «Клоопу» заместитель главы государственной администрации Кара-Суйского района Мехриниса Жороева, сейчас в районе на стадии строительства находятся девять школ. Деньги выделят на строительство тех учебных заведений, что достроены хотя бы на 60% — таких в районе две из девяти. Неизвестно, выделят ли деньги на возобновление строительства школы села Жаны Кызыл-Суу, но скорее всего нет.

«Сейчас нам известно, что строительство средней школы «Октябрдын 70 жылдыгы» закончено на 55%, если правительство внесет школу в бюджет этого года, то строительные работы возобновятся», — сообщил чиновник Госагентства архитектуры Адилет Абдыкаров.

Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg Хамидулло Узаков/Kloop.kg

Жаны Кызыл-Суу — одно из сел того самого района, которым руководит аким Тилек Матраимов, брат депутата Искендера Матраимова. Матраимовы — одна из наиболее влиятельных семей на юге Кыргызстана.

Недавно депутат Искендер Матраимов на заседании парламента заявил, что четырём селам Кара-Суйского района Ошской области больше не требуется государственное финансирование.

«Акимиат написал письмо в министерство финансов. Но минфин настаивает, и ежегодно выделяет этим сёлам по 37 миллионов сом. Вот, говорит, вам деньги, получите», — рассказал он.

По его просьбе, министерство финансов вывели из финансирования сёла Кашкар-Кыштак, Нариман, Шарк и Кызыл-Кыштак. Хотя те же ресурсы могли перенаправить селам этого же района, в которых никак не могут достроить школы.

«Мы предложили их вывести из дотации, потому что это сократило бы расходы госбюджета. Деньги, которые выделяли этим сёлам, мы не сможем перенаправить в те сёла, которые нуждаются в них», — объяснил замакима района Мехриниса Жороева.

Авторы: Айбике Адилет кызы, Байкал Топчубаев

Редакторка: Эльвира Султанмурат кызы

Фото: Хамидулло Узаков

Перевод: Мундузбек Калыков

Читать еще про школьный долгострой: