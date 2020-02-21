Отец военнослужащего, которого в середине января задержали за продажу наркотиков, считает, что сына подставили.

Токтогул Насырынбеков утверждает, что 15 января коллега его сына по имени Бекжан дал 30 тысяч сомов, объяснив, что «кое-кто их заберет». Когда сына задержали, дом обыскали и нашли эти деньги — но не наркотики.

«Его подставили. Раньше этот Бекжан попался [сотрудникам милиции] с наркотиками. Он пообещал “сдать” кого-нибудь и в итоге сдал моего сына», — сказал Насырынбеков.

Ошская милиция сообщала, что 15 января задержала с поличным продававшего наркотики военнослужащего. После задержания мужчину водворили в СИЗО на два месяца.

Пресс-секретарь службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Жанна Сатарбаева сообщила «Клоопу», что у мужчины обнаружили 285 граммов гашиша и деньги.

«Поступила информация, что гражданин 25-30 лет азиатской внешности занимается реализацией наркотических средств. […] В Оше был задержан 25-летний житель Токтогульского района Джалал-Абадской области при продаже наркотических средств», — сказала Сатарбаева.

По данному делу ведется досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Но Насырынбеков утверждает, что его сына вынудили взять вину на себя.

Жанна Сатарбаева опровергла информацию о том, что подозреваемого «сдал» человек по имени Бекжан и настаивает, что и наркотики, и деньги были обнаружены у мужчины еще при задержании.