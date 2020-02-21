Финполиция передала дело о проверке имущества экс-замглавы таможенной службы в Госкомитет Нацбезопасности. В ведомстве в интервью «Клоопу» сообщили, что дело было передано ещё в конце прошлого года.

Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в конце января 2019 года по поручению президента Сооронбая Жээнбекова.

В конце июля прошлого года ведомство объявило результаты расследования — у семьи Матраимова проверили задекларированное имущество в Кыргызстане и запросили данные об имуществе за рубежом.

После выхода расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн и возможной причастности к этому семьи Матраимовых, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно требовал от финпола ускорить ход проверки.

Глава финпола Бакыт Таиров объявил, что следователи не нашли имущество Матраимовых за рубежом. Позже журналисты изданий «Клооп», «Азаттык» и «OCCRP» опубликовали расследование, в котором привели факты наличия у семьи Матраимова имущества в Дубае на 12 млн долларов.

Депутат Искендер Матраимов пояснил журналистам, что проверка затянулась из-за того, что следователи проверяют не только имущество не только его брата Райымбека, но и владения других членов семьи Матраимовых.