Ошский городской суд отпустил под домашний арест мужчину, который подозревается в автонаезде на свою жену. Подозреваемый сбил свою жену, а затем схватил за руку и, сам находясь в автомобиле, протащил ее за машиной несколько метров и скрылся.

Как сообщил пресс-секретаря Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов, потерпевшая написала встречное заявление и заявила, что история просочилась в СМИ без согласия ее семьи.

«Потерпевшая обратилась с просьбой отпустить ее мужа под домашний арест, так как “в семье он хороший отец и занимается частным извозом, чтобы прокормить свою семью”», — сообщил Осмонкулов.

Также при применении меры пресечения суд учел, что личность и место проживания подозреваемого установлены, он является единственным кормильцем троих несовершеннолетних детей. Ранее УВД города Ош начало досудебное производство в отношении ее мужа по статье «Хулиганство».

Потерпевшая ранее сообщала, что ее супруг 16 февраля совершил на нее автонаезд за опоздание. В браке они прожили 25 лет, у пары пятеро детей.

Получив травму при автонаезде женщина самостоятельно добралась домой, откуда ее забрали и отправили в больницу подруги. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. По словам пострадавшей, муж не навещал ее в больнице.