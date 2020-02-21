Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить 68-летнего пожизненно осужденного правозащитника Азижана Аскарова. Правозащитная организация считает, что кыргызские власти должны отменить приговор в отношении Аскарова, так как суд по его делу был несправедлив.

«Заключение Азимжана Аскарова — серьезное пятно в истории прав человека в Кыргызстане. Он должен быть немедленно освобожден, иметь доступ к необходимой медицинской помощи и иметь возможность воссоединиться со своей семьей после 10 лет несправедливого пребывания за решеткой», — сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Уильямсон, ссылаясь на адвокатов Аскарова, рассказал, что здоровье правозащитника ухудшается, а условия его содержания в колонии он оценил, как «неадекватные».

«Спустя почти десять лет после незаконного ареста правозащитника кыргызским властям давно пора обеспечить справедливое правосудие для Аскарова и его близких», — заявил Уильямсон.

Свой призыв Human Rights Watch выпустила перед рассмотрением дела Аскарова в Верховном суде Кыргызстана 25 февраля. Представлять интересы Аскарова в суде будут адвокаты правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» и «Голоса Свободы».

Human Rights Watch заявила со ссылкой на адвокатов правозащитника, что рассмотрение дела Аскарова в Верховном суде «может стать последней возможностью для обжалования».

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. Основал правозащитную организацию «Воздух», которую возглавлял в течении 15 лет.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

Дело Аскарова

Дело Аскарова рассматривается 25 февраля Верховным судом, так как в январе 2019 года вступил в силу новый более гуманный Уголовный кодекс.

Ранее Чуйский областной суд отказал в пересмотре уголовного дела Аскарова, однако адвокат «Бир Дуйно» Валериан Вахитов обжаловал это решение. Тогда Верховный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Аскарова и изменил приговор Аскарову. Ему изменили две статьи обвинения и сократили срок с 9 до 7,5 лет. В остальных частях Верховный суд оставил приговор в силе и Аскаров остается пожизненно заключенным.

По делу Азимжана Аскарова имеется решение Комитета по правам человека ООН от 31 марта 2016 года, где указывается, что власти нарушили международное законодательство при расследовании и судебном разбирательстве.

Фактически Комитет по правам человека признал, что власти Кыргызстана применяли пытки, жестоко и бесчеловечно обращались с Аскаровым, у него не было профессиональной защиты, а судебное разбирательство не было беспристрастным.

Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана немедленно освободить Аскарова, аннулировать его судимость и выплатить компенсацию.

Однако решение комитета до сих пор не исполнено. На основании решения комитета власти страны лишь отправили дело Аскарова на пересмотр, но Чуйский областной суд, а затем и Верховный суд оставили в силе самый первый приговор в отношении Аскарова, который вынес в сентябре 2010 года Базар-Коргонский райсуд. Аскаров остался приговоренным к пожизненному заключению.