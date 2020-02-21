Кыргызский МИД сообщил, что у кыргызстанца, которого ранее Минздрав Японии причислил к зараженным коронавирусом, не нашли симптомов. Парня перевели с борта лайнера в карантин в японском нацгоспитале.

«МИД установил контакт с кыргызстанцем и постоянно поддерживает с ним связь. Он чувствует себя хорошо. Его морально-психологическое состояние положительное. Симптомы болезни не проявлены», — сообщил замминистра иностранных дел Кыргызстана Нурлан Абдырахманов.

Кыргызстанца причисляли к возможно зараженным, потому что у его соседа по каюте выявили коронавирус. Вместе они работали в обслуживающем персонале лайнера.

До поступления в японский госпиталь кыргызстанец говорил, что его карантин окончится 29 февраля.

На лайнере находились 2666 туристов и 1045 членов экипажа. Часть туристов, в том числе зараженных коронавирусом, эвакуировали. На вечер 21 февраля известно уже о 634 случаях заражения, в том числе двух смертях. Пока никто из зараженных Princess Diamond не выздоровел.

Кроме того, коронавирусом заразились четыре японских чиновника, посещавших лайнер — это три сотрудника минздрава и сотрудник секретариата кабинета министров.

Всего на вечер 21 февраля известно о 76 810 зараженных и 2250 погибших. Из них 75 465 зараженных в Китае, погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека.