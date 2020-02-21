ГУВД Бишкека 21 февраля сообщило о том, что уголовное дело в отношении Арстана Алая прекращено.

Экспертиза милиции не смогла доказать, что в высказываниях Алая о том, что он бог, есть элементы разжигания межрелигиозной вражды. В результате, не найдя состава преступления в его деяниях, разбирательство прекращено.

Алай — тенгрианец. Тенгрианство — комплекс верований древних тюрков и монголов, связанным с обожествлением неба. Последователи движения неоднократно требовали от властей страны признать тенгрианство религией, но этого не произошло. В Кыргызстане тенгрианство религией не признано.

Он объявил себя богом 30 августа 2019 года на пресс-конференции в Бишкеке. По словам Алая, вселенная назначила его президентом Кыргызстана в 2020 году.

После этого ГУВД начало проверку в отношении него. Высказывания Алая зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Возбуждение этнической, национальной и религиозной розни».

Депутат Улугбек Ормонов 16 октября 2019 года поднял вопрос об этой ситуации в парламенте. В это время депутаты обсуждали закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

«Почему они [тенгрианцы] кричат: “я бог”, “я тенгрианец”? Какое наказание они получат? Кто ответит?» — сказал депутат Ормонов.

Глава Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов сообщил, что слова Алая, который назвал себя богом, отправлены на экспертизу.

Замначальника МВД Мирлан Каниметов ответил, что такие призывы нельзя подвести под статью о разжигании межнациональной розни и экстремизма.

«Пока нет экспертизы по этому вопросу. Не можем привлечь к ответственности», — сказал он.

После этого сторонники Алая 23 октября провели конференцию, где тоже объявили себя богами с требованием, чтобы против них тоже начали проверку. После этого, они пошли в милицию, однако там отказались возбуждать против них уголовное дело.