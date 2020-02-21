Прокуратура Первомайского района сообщила о незаконном присвоении 553 тысяч сомов воспитателями и директором детского сада. Часть этой суммы должна была использоваться на содержание детей.

«Родители оплачивали наличными за их посещение через воспитателей. Полученные средства не были перечислены в Центр образования Первомайского района столицы, вместо этого присвоены директором образовательного центра», — сообщили в ведомстве.

Также прокуратура сообщила о незаконной выплате заработной платы работнице в размере 156 тысяч сомов. По их словам, она является сестрой директора детсада, которая фиктивно была принята на работу, но практически там не появлялась.

Материалы проверки зарегистрировали в ЕРПП по статье «Злоупотребление служебным положением».

«Воспитателей и директора не задерживали, сейчас идёт только досудебное производство. Его должны передать в суд», — сообщили в генпрокуратуре.

Митинг у здания мэрии

В январе родители жаловались на плохие условия в детском саду и устроили митинг у здания мэрии. Они обвиняли администрацию детсада в воровстве продуктов и требовали уволить директора.

После этого министерство образования поручило мэрии создать комиссию, чтобы проверить дошкольную организацию. Они обнаружили небезопасную детскую площадку, общий туалет для мальчиков и девочек, унитазы в плохом состоянии.

Детей недокармливали несмотря на то, что районный центр образования отправлял продукты для полноценного питания.