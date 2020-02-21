Мещанский суд Москвы арестовал шестерых кыргызстанцев за создание экстремистской организации.

«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них — Айбек Мамажунусов, Мурза Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», — сообщает суд. Подробности дела неизвестны, а название запрещенной организации не упоминается.

Но ранее сотрудники ФСБ России сообщили о задержании неких уроженцев Центральной Азии из-за проповедования идеологии «Таблиги Джамаат», которая запрещена на территории России. В Кыргызстане религиозное движение «Таблиги Джамаат» не запрещено.

Тогда спецслужбы сообщали, что задержали семерых — в том числе трех «главарей». У них якобы обнаружили экстремистскую литературу.

Это не первое задержание представителей движения в России — три года назад ФСБ задержала 69 сторонников этого религиозного направления. Все они были выходцами из Центральной Азии.

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