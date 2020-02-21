Равшан Жээнбеков называет себя не иначе, как оппозиционным политиком и политическим заключенным СИЗО№1. Экс-депутата задержали 12 декабря из-за его присутствия при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Политику вменяют статьи «Организация массовых беспорядков», «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти».
При правлении Атамбаева Жээнбеков был в оппозиции. Мы спросили у политика, почему он пришел в резиденцию бывшего президента и стоит ли поддержка бывшего политоппонента нахождения в СИЗО.
Почему вы пошли в августе в резиденцию Атамбаева? Вы не были его приближенным и даже были в оппозиции при его правлении.
Странно, что огромное количество политиков, сделавших карьеру с президентом Атамбаевым и лично клявшимся ему в верности, исчезли.
Весь наш политический опыт 30 лет независимости показывает: Кыргызстан не выживет без политической конкуренции, без сильной политической оппозиции.
Если оппозиции нет, то власть легко переходит к репрессиям, рейдерству, беззаконию.
Уверен, что Атамбаев, как сильный оппозиционный политик, был бы очень полезен для политической конфигурации страны. Где есть авторитарная власть, необходима сильная оппозиция.
Сейчас всё больше и больше понимают, что действующий президент опаснее бывшего, все рычаги власти, беззаконие, зажим прав, свобод и репрессии идут от действующей власти.
Все помнят время, когда Атамбаев организовал и возглавил оппозицию против режима Бакиева, много обещал для страны.
Поэтому, прежде всего я поддерживал не персону Атамбаева, а демократические принципы и взгляды. Только в короткие периоды сильной оппозиции в Кыргызстане была возможность думать и говорить свободно.
Что вы делали в резиденции в день штурма?
Спецназ встретил нас стрельбой и криками «Не подходить!»
7 августа в резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш я и журналисты Болот Темиров, Махинур Ниязова прибыли вместе. Мы дошли пешком, так как дороги были закрыты баррикадами. Это было где-то в 21:30 – 22:00.
Нам вместе пришлось отойти к нижней ограде дома Атамбаева, где собралось много людей. Мы оставались там, пока люди не начали кричать, что сторонники Атамбаева зашли в дом и обезоружили спецназ.
Я вошел в дом и увидел бойцов «Альфа», которых согнали в один угол. Небольшая группа защищала их от агрессивной толпы. И я начал их защищать.
Вдруг стали стрелять со второго этажа. После прекращения стрельбы мы поднялись на второй этаж и увидели опять много людей и спецназовцев «Альфа», которых держали в одной из комнат.
Также небольшая группа людей пыталась их защищать от агрессии неуправляемой толпы. К раненым спецназовцам вызвали медиков от кордона с милицией. После осмотра медиками через агрессивную толпу вывели раненых бойцов «Альфа» к «Скорой помощи».
В это время в Кой-Таше со стороны милиции и митингующих находилось по несколько тысяч человек.
Было видно, что есть угроза большого кровопролития.
Стоило ли выражение лояльности бывшему президенту вашей свободы?
После возвращения Атамбаева в оппозицию, он начал говорить о демократических реформах.
Дело не в Атамбаеве. Дело в демократических ценностях.
Дело не в Атамбаеве. Дело в демократических ценностях, которые я отстаиваю последние 20 лет, при всех пяти президентах.
А если назвать это лояльностью, то это лояльность не к кому-либо лично, а в приверженности, прежде всего, демократическим ценностям, таким как политическая конкуренция, свобода слова, свобода выбора, права человека и рыночная экономика.
Лично мне власть через зависимое следствие поставило вопрос по-другому. С одной стороны — изменить моим принципам и пойти на грязную сделку с вымышленным очернением Атамбаева, а с другой стороны — тюрьма.
Я не могу изменить моим принципам, поэтому нахожусь в данное время в СИЗО №1.
Ещё на свободе я говорил, что посадками состояние дел в экономике, с рабочими местами, с образованием, здравоохранением, пенсиями, власть проблемы не решит, все свои провалы повесит на гей-парады и шпионов.
Многие политики, подвергшиеся давлению при правлении Атамбаева, поддержали президента Жээнбекова, когда между бывшими друзьями разгорелся конфликт. Почему вы так не сделали?
Были какие-то надежды в начале его президентского срока.
Но сейчас, два года спустя, все видят, что он не имеет ни видения, ни воли, ни команды, чтобы изменить страну.
Президент Сооронбай Жээнбеков ничего не изменил в авторитарной системе.
Он зависит от Кремля, душит свободу слова, политическую конкуренцию и строит собственный авторитарный клановый режим.
Я уверен, что как президент он обречен на полный провал и тянет страну в катастрофу.
Согласны ли вы пойти на сделку со следствием?
Все, что знаю о кой-ташских событиях, я рассказал следствию. Мне уже предлагали сотрудничество со следствием, которое наши власти превратили в ложный донос. А предлагать свободу за ложные показания — это преступление.
Как ваша политическая позиция сказалась на безопасности ваших близких?
Мои старшие дети, Айсулуу и Азат, имеют работу в США и могут жить там. Младшие дочери, Каныкей и Айжан, живут с нами и ходят в школу. Супруга занимается семейными делами.
Пока, кроме слежки, сбора информации и прослушки, в отношении моих близких каких-то угрожающих действий со стороны власти и спецслужб мы не заметили. Надеюсь, режим Сооронбая Жээнбекова до этого не дойдет.
Как вы относитесь к тому, что ваш сын начал придерживаться более активной гражданской позиции после заключения вас под стражу?
Нормально, когда близкие защищают своих. А для того, чтобы системно заниматься гражданской деятельностью и политикой ему придется делать очень тяжелый выбор – отказаться от перспективной интересной работы. Решать ему.
У нашей семьи есть своя история в оппозиции. Уже ушедший мой отец и их чон-ата в бакиевское время издавали оппозиционную газету «Алиби».
Просто оппонировать власти уже недостаточно.
Просто оппонировать власти уже недостаточно, сегодня нужно уметь предлагать стратегии выхода из затяжного кризиса, нужны современные знания.
Как профессиональный политик и оппозиционер с опытом, уверен, что только системные политические реформы вытащат Кыргызстан из кризиса. Этой цели я посвятил всю свою сознательную жизнь.
Не думаю, что политик, который продвигает демократические реформы, отстаивает права и свободы, может стратегически ошибаться.
Внутривластный раскол привёл к штурму Кой-Таша 7 августа. Уверен, это самая серьезная ошибка во время их правления.
В 2019 году я системно шел к своей политической цели и боролся за демократические реформы, права и свободы. Возможно, нужно больше общаться с нашей молодёжью, которая только собирается в политику, рассказал бы больше о рисках и приёмах власти.
Как вы считаете, правильно ли поступил Омурбек Бабанов, объявив о своем уходе из политики?
Омурбек выбрал бизнес, это его выбор и общество должно его выбор уважать.
Политика в Кыргызстане и во всех авторитарных странах очень жесткая и без правил.
Профессиональный политик должен знать, что в один момент придется ставить на кон все – свободу, бизнес, активы и, возможно, даже жизнь. Если ты готов к этому, надо идти в политику.
Бабанов ушел из политики еще тогда, когда во время предвыборных дебатов кандидат в президенты Жээнбеков назвал его балапаном и коррупционером, а Омурбек промолчал. Тогда стало видно, что его сломали, он не будет президентом.
Что вы ожидаете от парламентских выборов 2020 года? Какую партию вы поддержали бы на предстоящих выборах?
Сама власть и ее олигархи не меняются.
Чтобы получить карманный парламент на 2020-2025 годы, будут делать то же самое, что и последние 30 лет. Выборы для власти и персонально для президента — всегда большой кризис.
Авторитарная и коррумпированная власть не способна проводить чистые выборы. Суды зависимы и не будут принимать справедливые решения во время выборных конфликтов.
Всех, кто мог составить политическую конкуренцию, убирают с политического поля разными методами.
Силовой блок, который должен следить за чистотой выборов, как и сегодня будет прислуживать.
Граждане уже не доверяют обещаниям про пенсии, школы, больницы и рабочие места. Ложь, клевета и запугивание уже не дают эффекта.
Уверен, парламентские выборы, проведенные такими грязными методами, не будут признаны ни одной авторитетной международной организацией и демократическим сообществом, растёт риск, что закончатся серьезными политическими конфликтами и дестабилизацией.