Странно, что огромное количество политиков, сделавших карьеру с президентом Атамбаевым и лично клявшимся ему в верности, исчезли.

Весь наш политический опыт 30 лет независимости показывает: Кыргызстан не выживет без политической конкуренции, без сильной политической оппозиции.

Если оппозиции нет, то власть легко переходит к репрессиям, рейдерству, беззаконию.

Уверен, что Атамбаев, как сильный оппозиционный политик, был бы очень полезен для политической конфигурации страны. Где есть авторитарная власть, необходима сильная оппозиция.

Сейчас всё больше и больше понимают, что действующий президент опаснее бывшего, все рычаги власти, беззаконие, зажим прав, свобод и репрессии идут от действующей власти.

Все помнят время, когда Атамбаев организовал и возглавил оппозицию против режима Бакиева, много обещал для страны.