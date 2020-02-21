Сам коронавирус меня не пугал — я вполне здоровый человек, у меня нет хронических заболеваний, проблем с печенью или почками, поэтому даже если бы мои страхи оказались правдой, я была уверена, что со мной все будет в порядке. Но не будучи уверенной, я не могла взять на себя ответственность за здоровье окружающих. Поэтому я осталась в Пекине.

На протяжении двух недель у меня все ещё были симптомы простуды — температура, слабость, насморк, которые тем не менее не совсем подходили под описания вируса.

Дважды мы обращались в больницу, где смерив температуру, которая была 37.3-37.4 (не слишком высокая, но своя температура у меня гораздо ниже той же общепринятой нормы), отправляли домой пить воду. Однако я пила лекарства, которые мне совершенно не помогали, включая жаропонижающие.

Стоило же мне начать учиться, спустя пятнадцать минут я уже чувствовала, что устала так, будто делала это несколько часов, я постоянно спала. Позже моя мама обратилась к врачу в Кыргызстане и она, поговорив со мной по телефону, выписала мне достаточно сильные лекарства, которые мне в конечном итоге и помогли через несколько дней.

Фото: Валерия Айзен

31 января наш университет объявил о закрытии территории и нас попросили по возможности не возвращаться до окончания карантина. Те же, кто все же вынужден вернуться, обязаны отсидеть в отдельном общежитии в изоляции 14 дней. И вот я здесь.

4 февраля я приехала обратно на самом раннем скором поезде. Мой вагон был совершенно пустой и за все время никого, кроме проводников я так и не увидела. Чтобы добраться до кампуса мне пришлось ехать час на метро и столько же ждать автобуса, оказалось большинство линий не работают. Я доехала до половины пути на автобусе, а позже на такси.

В самом такси были записаны мои паспортные данные, по пути нас раз остановили и измерили температуру мне и водителю. В нашем городе все оказалось намного строже, чем в Пекине. В Пекине можно без проблем выходить из квартир, здесь же это возможно только одному члену семьи раз в три дня. Возможно это связано с тем, что наша провинция соседняя с провинцией Хубэй.