Сооронбай Жээнбеков 20 февраля выступил на заседании Жогорку Кенеша. Президент говорил о судебной реформе, борьбе с коррупцией, повышении зарплат и цифровизации регионов. «Клооп» подготовил пересказ его речи.
Судебная реформа
Начал свою работу Единый реестр преступлений и проступков, направленный на прозрачность следствия и судебного процесса. Формируется цифровая инфраструктура, внедряются аудио и видеонаблюдение и протоколирование.
Некоторые судьи, уличенные в неблаговидных делах, раньше срока были освобождены от своих обязанностей.
Из бюджета выделяется достаточно денежных средств на судебную реформу. Но для достижения успеха реформ важна нравственность самих судей.
Судебная реформа технически, финансово достаточно обеспечена, но конкретные результаты будут во многом зависеть от самих судей.
Борьба с коррупцией
Проводится открытая борьба против некоторых чиновников из высшего эшелона власти, взяточников, создавших неприкосновенные, постоянно действующие коррупционные схемы. Эта работа будет продолжена и усилена.
Очевидно, что только карательными мерами не искоренить коррупцию.
В целях предупреждения коррупции, мы проводим работу по полноценной цифровизации страны, декриминализации экономических преступлений.
Цифровизация
Гражданам доступна 191 госуслуга и сервисы в электронном формате. Продолжается работа по цифровизации в сфере предоставления госуслуг уязвимым слоям населения.
При выплате пособий излишняя бюрократия была сведена на нет.
Правоохранительные органы во всех регионах оказывают услуги населению по принципу «Единого окна».
С внедрением проекта «Безопасный город» количество ДТП на местах установления видеонаблюдения снизилось на 50%. По стране дополнительно будут установлены еще более трехсот комплексов видеонаблюдения. До конца года во всех регионах будет работать патрульная милиция.
Зарплаты и пособия
Зарплата семейных врачей и учителей увеличена на 30%.
Дети с инвалидностью начали получать пособие до 4000 сомов, а их родителям начали платить зарплату.
За последние два года выделено 1,6 млрд сомов для обеспечения больных бесплатным гемодиализом. Зарплата младшего обслуживающего персонала в среднем была повышена в два раза.
Зарплата сотрудников национальных учреждений культуры увеличена на 80%. Зарплата рядовых милиционеров была увеличена на 40%.
Зарплата военнослужащих-контрактников повышена на 30 процентов. Армия обеспечивается новым жильем, социальными объектами, заставами и техникой.
Для повышения зарплат с бюджета было израсходовано в целом 14 млрд сомов и мы продолжим их повышать.
В рамках программы «Доступное жилье» более 4 тысяч семей получили жилье по ипотечному кредитованию на 5 млрд. сомов.
Доступ к чистой питьевой воде
Ирригация — это наша амбициозная цель.
Ирригация — это рабочие места, новые орошаемые земли. Это — снижение миграции, развитие регионов, появление новых населенных пунктов. Это — наша амбициозная цель. И мы направляем все свои силы на ее достижение, так как эта программа — национальный проект, направленный на будущее нового поколения.
За последние годы 107 сел были обеспечены чистой питьевой водой. До 2024 года мы завершим строительные работы в 715 селах и обновим инфраструктуру чистой воды.
В целом, в ближайшие 5 лет все регионы Кыргызстана будут полностью обеспечены чистой водой. В основном, мы привлекаем долгосрочные кредиты с грантовыми элементами. И с бюджета также выделяются средства.
Экспорт
Для экспорта отечественной продукции эксплуатируются 4 фитосанитарных 19 ветлабораторий.
В прошлом году объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на более 24%. Наши предприниматели начали вывозить свою продукцию в Китай, Саудовскую Аравию, Катар, Япония и другие страны.
Появилась возможность экспорта в Китай мясо, мед и сухое обезжиренное молоко. В Единый реестр Китая внесены 13 молочных и 4 производящих мед кыргызстанских предприятия.
Внешняя политика
Состоялся плодотворный обмен визитами с нашими партнерами — главами государств России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Индии, Турции и других стран.
В этом году мы планируем подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с Евросоюзом. Мы также будем сотрудничать с США, Японией, Ираном.
Кыргызстан успешно провел председательство в ОДКБ, ШОС, Совете тюркоязычных стран и ЮНЕСКО.
Энергетика и строительство
Проводится реконструкция Токтогульской ГЭС. В настоящее время продолжаются работы по введению в эксплуатацию второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС, реконструкции Ат-Башинской ГЭС.
Проводится работа по привлечению инвестора в строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
В ближайшее время начнутся работы по установке электролиний CASA–1000. Этот проект приумножит наши возможности по экспорту электроэнергии.
Мы придаем приоритетное значение строительству и ремонту дорог с высоким транзитным потенциалом. По итогам 2019 года по республике проложен асфальт на 335 км дороги. С прошлого года в каждом районе и городе был проложен асфальт на не менее 3 км дороги.
В 2019 году в 40 районных центрах и в 8 городах был проложен асфальт на 141 км дороги. В текущем году в районных центрах планируется проложить асфальт на 150 км дороги.
Парламентские выборы 2020
По мере приближения выборов градус политической активности будет неуклонно расти. Политики начнут поднимать наболевшие и долгими годами нерешаемые проблемы.
Мы обязаны провести выборы так, чтобы не навредить мирной жизни в стране.
В свое время многие из находящихся здесь депутатов поддержали 9-процентный порог и был принят соответствующий закон.
Много сторонников как 9-процентного, 7-процентного, 5-процентного и даже 3-процентного порога. Обсуждается законопроект по процентному порогу.
Какая бы партия ни победила на выборах, я готов совместно работать с ней во благо и в интересах нашего государства.