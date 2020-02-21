Ирригация — это рабочие места, новые орошаемые земли. Это — снижение миграции, развитие регионов, появление новых населенных пунктов. Это — наша амбициозная цель. И мы направляем все свои силы на ее достижение, так как эта программа — национальный проект, направленный на будущее нового поколения.

За последние годы 107 сел были обеспечены чистой питьевой водой. До 2024 года мы завершим строительные работы в 715 селах и обновим инфраструктуру чистой воды.

В целом, в ближайшие 5 лет все регионы Кыргызстана будут полностью обеспечены чистой водой. В основном, мы привлекаем долгосрочные кредиты с грантовыми элементами. И с бюджета также выделяются средства.

Экспорт

Для экспорта отечественной продукции эксплуатируются 4 фитосанитарных 19 ветлабораторий.

В прошлом году объем экспорта сельскохозяйственной продукции вырос на более 24%. Наши предприниматели начали вывозить свою продукцию в Китай, Саудовскую Аравию, Катар, Япония и другие страны.

Появилась возможность экспорта в Китай мясо, мед и сухое обезжиренное молоко. В Единый реестр Китая внесены 13 молочных и 4 производящих мед кыргызстанских предприятия.

Внешняя политика

Состоялся плодотворный обмен визитами с нашими партнерами — главами государств России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Индии, Турции и других стран.

В этом году мы планируем подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с Евросоюзом. Мы также будем сотрудничать с США, Японией, Ираном.

Кыргызстан успешно провел председательство в ОДКБ, ШОС, Совете тюркоязычных стран и ЮНЕСКО.

Энергетика и строительство

Проводится реконструкция Токтогульской ГЭС. В настоящее время продолжаются работы по введению в эксплуатацию второго агрегата Камбар-Атинской ГЭС, реконструкции Ат-Башинской ГЭС.