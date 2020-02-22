Норвежский Хельсинкский комитет и правозащитные организации «Международная федерация за права человека» и «Защитники гражданских прав» направили письмо председателю Верховного суда Кыргызстана с требованием освободить правозащитника Азимжана Аскарова. Рассмотрение дела правозащитника начнется 25 февраля.

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьйорн Энгесланд заявил, что дело Азимжана Аскарова — это лишь одно из проявлений, когда власти Кыргызстана не соблюдают права человека.

«Это вызывающая беспокойство тенденция проявляется и в преследовании властями мирных активистов и в сокращении гражданского пространства. Это демонстрирует международному сообществу, что Кыргызстан больше не является “островком демократии”, а становится авторитарным государством», — заявил Энгесланд.

По его словам, власти Кыргызстана могут это изменить, немедленно освободив Аскарова.

Исполнительный директор правозащитной организации «Защитники гражданских прав» Андерс Петтерссон заявил, что нахождение Аскарова в колонии «вызывает серьезную тревогу». Он сослался на то, что кыргызские власти до сих пор не выполнили требование Комитет ООН по правам человека об освобождении правозащитника.

«Мы призываем судей показать Аскарову, всему кыргызскому народу и международным партнерам Кыргызстана, что в стране существует верховенство закона и что государство полностью уважает и выполняет свои международно-правовые обязательства», — сказал Петтерссон.

Верховный суд рассмотрит дело Аскарова из-за решения Комитета ООН по правам человека, которое было принято еще весной 2016 года. Комитет признал, что к Аскарову применялись пытки, а власти Кыргызстана не смогли обеспечить справедливое следствие и судебное разбирательство. Комитет требовал, чтобы кыргызские власти отпустили Аскарова из-под ареста и аннулировали обвинительный приговор.

Однако власти лишь направили дело Аскарова на новое рассмотрение в Чуйский областной суд, который оставил в силе пожизненное заключение.

Защищать Аскарова будут адвокаты правозащитных организаций «Бир Дуйно — Кыргызстан» и «Голос Свободы».

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. Основал правозащитную организацию «Воздух», которую возглавлял в течении 15 лет.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.