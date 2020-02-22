Председатель Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Баткенской области Сапарали Борубаев был задержан 14 февраля сотрудниками РОВД Лейлекского района по подозрению в «Хулиганстве». В милицию обратился депутат того же сельского кенеша Нуридин Дуйшобаев. В своем заявлении он написал, что «Сапарали Борубаев без причины избил и обматерил его». Дуйшобаев написал встречное заявление.

Лейлекский районный суд поместил Борубаева в СИЗО-25 в Оше до 14 апреля. Адвокат Борубаева Асылбек Кунгуров сообщил «Клоопу», что в 2012 году жители Катранской сельской управы вышли против деятельности золотодобывающей компании: тогда были зафиксированы факты «грабежа». Борубаев теперь подозреваемый по этому делу.

Пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова подтвердила, что кроме «Хулиганства» Борубаев подозревается в «Грабеже», «Массовых беспорядках» и «Уничтожении или повреждении чужого имущества».

«Сапарали Борубаеву вручено уведомление о подозрении по событиям 19-20 ноября 2012 года в районе горы Алмалуу в селе Озгоруш Катранской сельской управы Лейлекского района на золоторудном месторождении “Апрельская”. Тогда были зарегистрированы факты массовых беспорядков, грабежа и уничтожения чужого имущества», — сказала Юсупова.

Пресс-секратарь заявила, что пока не в курсе встречного заявления Дуйшобаева. Также мы не смогли получить внятного ответа почему дело восьмилетней давности было возобновлено именно сейчас.

Адвокат Кунгуров заявил, что на его подзащитного оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

«20 февраля, Сапарали Борубаев обратился в Баткенскую областную прокуратуру с жалобой о психологическом давлении на главу следственного отдела Замира Бекмырзаева. В своем заявлении он указал, что следователь обещает помочь и прекратит дело, если он возьмет вину на себя, в противном случае “ему будет трудно”», — сказал Кунгуров.

Не согласившись с решением суда о выдворении в СИЗО на два месяца сторона Борубаева обжаловала его в Баткенский областной суд. Судебное заседание назначено на 27 февраля.

Кто такой Сапарали Борубаев?

Сапарали Борубаев председатель Катранского айыльного кенеша и общественного объединения «Чек ара» («Граница»). Это общественное объединение в середине января организовала митинг в Бишкеке в защиту задержанных граждан в ходе приграничного конфликта. Также они требовали отставки тогдашнего вице-премьер-министра Жениша Разакова.

А 14 сентября прошлого года Борубаев в прямом эфире заявил, что на неописанном участке кыргызско-таджикской границы таджикская сторона начала возводить строение. В своем обращении он утверждал, что три сельских управы Лейлекского и Баткенского районов могут стать анклавами. После этих слов его 8 часов допрашивали в МВД.