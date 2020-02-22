Генеральная прокуратура опубликовала первые итоги проверки факта массовой регистрации граждан в тех городах, где 12 апреля пройдут выборы в местные кенеши.

В ходе проверки деятельности органов паспортизации и регистрации населения было выявлено, что отдельные должностные лица подразделений регистрационной службы регистрировали граждан на постоянное место жительства без согласия и ведома собственников жилья. Также регистрация проводилась без необходимых документов, предусмотренных законом.

«В городе Ош установлено, что по одному из адресов зарегистрировано свыше 700 граждан, а по другому адресу зарегистрировано более 1000 граждан. Однако, в настоящее время по этим адресам никто не проживает. В другом случае, в одном из домов зарегистрировано более 900 граждан, при этом собственник дома их не знает и свое согласие на прописку не давал», — сообщает Генеральная прокуратура.

А в городе Каракол установлены факты регистрации свыше 100 граждан в нежилом помещении одного из учебных заведений. По ним также отсутствуют какие-либо документы

По данным фактам в отношении некоторых сотрудников органов паспортизации и регистрации населения города Ош и Каракол были возбуждены уголовные дела по статье «Злоупотребление должностным положением», ведется досудебное производство.

Государственная регистрационная служба также начала служебное расследование по фактам массовой регистрации граждан в городах, где в апреле пройдут выборы в местные кенеши. До окончания расследования руководители паспортных столов города Ош, Каракол и Токмок были временно отстранены от своих должностей.

С начала года по 13 февраля количество граждан, которые встали на учет в городе Ош составило 35 895 человек, в Токмаке 6 745, а в Караколе 3 159.