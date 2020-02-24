Старейшины Алайского района снова обратились к президенту. В своем обращении они заявили, что «осознали непричастность Матраимовых к делу спортсмена Тологона Рахманберди уулу».

Видеообращение было сделано после встречи с министром внутренних дел Кашкаром Джунушалиевым, который встретился с ними по поручению Сооронбая Жээнбекова.

«Тут оказывается Матраимовы то и ни при чем. Мы не до конца понимали о чем говорили. Спасибо, что обратили внимание и специально отправили его [Кашкара Джунушалиева]. Он поговорил с нами и все объяснил. Мы все поняли. От имени народа просим прощения», — сказали алайцы.



Жалобы на Матраимовых

14 февраля на Матраимова пожаловался боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу. В своем видеообращении к президенту он заявил, что «люди в Оше боятся клана Матраимовых».

На следующий день, 15 февраля, жители села Арпа-Тектир Алайского района поддержали Рахманберди уулу и тоже сняли видеобращение к президенту.

«Мы волнуемся из-за того, что в Оше нашего братика Рахманберди уулу запугивают телохранители Матраимова Кылыч Саркарабаев, Нурбек Раимбеков и Мунар Матраимов. Сооронбай Шарипович, просим взять это под свой личный контроль», — заявили алайцы.

В этот же день к президенту обратился и Эмирбек Кимсанов — младший брат бывшего сотрудника Ошского областного управления Государственной таможенной службы Эмилбека Кимсанова. Он заявил, что его брат Эмилбек был вынужден выехать из страны из-за давления со стороны Раимбека Матраимова.

Спустя время МВД и УВД города Ош заявили, что по данным обращениям началась проверка. А с алайцами встретился глава МВД Кашкар Джунушалиев — он обещал разобраться с проблемами, озвученными Рахманберди уулу, а также сказал, что боец смешанных единоборств и бывший чиновник таможни Эмиль Кимсанов находятся в розыске по делу 2018 года — об избиении таможенника Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева.

Депутат Искендер Матраимов — брат экс-замглавы Таможенной службы Раимбека Матраимова — заявил, что в борьбе с его семьей пытаются применить криминальные элементы, а все видеообращения назвал «очернением».

Матраимовы — один из наиболее влиятельных кланов на юге Кыргызстана. Члены этой семьи занимают или занимали высокие должности как регионального, так и государственного значения. Один из Матраимовых — экс-зампред таможни Раим Матраимовых — фигурант журналистского расследования о контрабанде и коррупции.