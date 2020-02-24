Мать блогера Элмира Сыдыманова Махаббат Молдомусаева обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять дело её сына под личный контроль.

В отношении блогера проходит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Молдомусаева считает это обвинение несправедливым. По её мнению, с блогером достаточно провести разъяснительную работу.

«У Элмира и в мыслях не было делить кого-то по региональному признаку. Я сама родом из города Кара-Куль, Джалал-Абадской области. Я сама с юга» — сказала Молдомусаева.

По её словам, с момента задержания она не может выйти на улицу, а её дети боятся ходить в школу.

Молдомусаева говорит, что задержание Сыдыманова также поставило её семью в трудное финансовое положение.

«Несмотря на то, что Элмир молод, он единственный кормилец в нашей семье» — говорит она.

Что произошло?

Элмир Сыдыманов — инста-блогер и вайнер известный под ником Sydyman.

В одном из своих прямых эфиров он негативно высказался по поводу матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана.



Его слова вызвали бурную реакцию в обществе, и вскоре ему начали поступать угрозы. Позднее он выпустил на своём ютуб-канале видео, в котором принёс извинения за свои высказывания.

17 февраля УВД ОКтябрьского района задержал и водворил его в СИЗО на 2 месяца.

Некоторые правозащитники посчитали заключение под стражу излишне строгим наказанием для блогера.

По мнению медиа-представителя Акмата Алагушева, наказание за статью «Возбуждение межрегиональной вражды (розни)» — от пяти лет тюрьмы и выше — это негуманно, и в законодательстве должно быть предусмотрено альтернативное наказание (предупреждение, штраф).

Правозащитница Динара Ошурахунова заявила, что власть поступает с Сыдымановым почти так же, как с Афтандилом Жоробековым. По её мнению, государству необходимо проводить просветительскую работу с населением, так как «люди не знают, что законно, а что нет».

«Я иногда вижу и читаю много комментариев в подобном ключе, при этом никаких мер в таких случаях не предпринимается. То есть, ведется выборочная борьба. И поэтому блогеры с большой аудиторией, получается, уязвимы в первую очередь», – сказала она.