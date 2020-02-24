СМИ Мьянмы сообщили, что ФИФА и АФК начали расследование в отношении местной сборной по футболу. По информации журналистов, расследователей интересует непосредственно матч между Мьянмой и Кыргызстаном — якобы результат матча был «полностью или частично предопределён». Матч проходил 10 октября 2019 года на стадионе Долона Омурзакова в Бишкеке в рамках отбора на ЧМ-2022 и завершился со счётом 7:0 в пользу Кыргызстана.

По сообщению Eleven Myanmar, президент Федерации Футбола Мьянмы Зау Зау заявил, что расследования матчей, в которых забито много голов — нормальная практика для ФИФА.

«ФИФА регулярно проводит расследование в матчах, где забито много голов. Мы помогли им в расследовании. ФИФА всегда проводила подобные расследования» — сказал Зау Зау.

ФИФА и АФК усомнились в проведении честной игры из-за большого количества забитых голов. Журналисты Мьянмы считают возможной причиной «предопределённого результата матча» желание сменить тренера, при котором команда проиграла три матча подряд в отборочном этапе ЧМ-2022 — после этого матча его действительно уволили.

После матча с Кыргызстаном тренер Мьянмы Миодраг Радулович был уволен — на его место пришёл Антуан Хей, при котором сборная одержала две победы подряд.

В Кыргызском футбольном союзе (бывшая Федерация Футбола КР) заявили, что данное расследование никак не касается сборной Кыргызстана.

«Речь идёт только о сборной Мьянмы, сборной Кыргызстана это никак не касается», — сказали в Кыргызском Футбольном Союзе.

Аналогичную информацию сообщил источник «Клоопа», по его словам чиновники ФИФА не имеют права комментировать тему официально — они сделают заявление только по итогам расследования.

Отборочный матч на ЧМ2022 Кыргызстан — Мьянма

10 октября 2019 года на стадионе Долона Омурзакова в Бишкеке сборная Кыргызстана обыграла сборную Мьянмы со счётом 7:0. Это самая крупная победа в истории сборной Кыргызстана.

Победа против Мьянмы была ожидаемой — эта сборная является одним из аутсайдеров отборочной группы F, наряду с командой Монголии.

Следующий отборочный матч сборной Кыргызстана будет именно с Монголией 31 марта 2020.

Договорные скандалы

В августе 2019 года произошёл случай, связанный с «договорным матчем» в Кубке АФК. Азиатская футбольная конфедерация пожизненно запретила участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, трем кыргызским и одному таджикскому футболисту.

Бывшего защитника клуба «Дордой» и сборной Кыргызстана по футболу Курсанбека Шератова признали виновным в участии в заговоре с целью манипулирования матчем — его исключили за договорной матч Кубка AFC в сезоне 2017-2018, в котором участвовала команда «Дордоя». Также Шератова признали виновным в поддержке ставок на данный матч.

Виновными в нарушении одной статьи этического кодекса — манипулировании матчем — признаны кыргызстанцы Владимир Веревкин и Ильяз Алимов, а также таджикистанец (голкипер сборной Таджикистана) Абдуазиз Макхамов. Все они играли за клуб «Алай», а инцидент произошел в игре клуба в сезоне 2017-2018 Кубка AFC.