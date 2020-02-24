Согласно информации Нацбанка, за прошлый год мигранты отправили в Кыргызстана 2 млрд 407 млн долларов США. Около 90% из этих средств были переведены из России — 2 млрд 358 млн долларов США.

Из США кыргызстанцы отправили 30,7 млн долларов. Из остальных стран в Кыргызстан было отправлено 15,4 млн долларов.

Для сравнения, в 2018 году в Кыргызстан было отправлено 2 млрд 685 млн долларов. Это на 278,4 млн долларов (или на 10%) меньше, чем в 2019 году.

В другие страны из Кыргызстана было переведено 554,5 млн долларов, из них 547,6 млн в Россию.