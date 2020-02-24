Азимжан Аскаров. Фото: пресс-служба ГСИН

Верховный суд Кыргызстана начнет пересматривать 25 февраля дело правозащитника Азимжана Аскарова. Он лишён свободы с 2010 года, и многие правозащитные организации считают его узником совести.

Дело Аскарова было одной из самых резонансных тем в Кыргызстане в начале 2010-х. Сегодня о нём говорят намного меньше, и, особенно если десять лет назад вы были ребёнком, вы можете и не знать всех деталей.

Рассказываем, в чём важность этого дела и почему за этим процессом стоит следить.

Кто такой Азимжан Аскаров?

Аскаров — один из самых известных правозащитников с юга Кыргызстана. Он основал и возглавлял в течение 15 лет правозащитную организацию «Воздух», которая фиксировала случаи пыток людей сотрудниками милиции.

Особенное внимание организация Аскарова уделяла работе милиционеров в его родном Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Один из самых известных случаев, который расследовал Аскаров — это история женщины, которую в 2006 году в течение восьми месяцев незаконно содержали под стражей. Милиционеры многократно насиловали её, а когда женщина забеременела, они отвезли ее в больницу, чтобы ей сделали аборт.

Благодаря расследованию Аскарова, двух милиционеров уволили, а в отношении четверых возбудили уголовное дело.

Ещё одно резонансное расследование Аскарова было о кыргызстанке, которую милиционеры заставили признаться в убийстве. Аскаров разыскал ту женщину, которую считали убитой, и привёл её прямо в зал суда. Обвиняемую отпустили, а прокурора Базар-Коргонского района уволили.

За свою деятельность Аскаров удостоился престижной премии «Человек человеку» за «значительный вклад в борьбу за права человека и демократию». В 2012 году Аскаров, уже находясь в заключении, стал лауреатом международной премии «Комитета защиты журналистов» за свободу прессы.

Но почему же тогда он сидит?

Азимжан Аскаров был задержан милицией в июне 2010 года, во время этнического конфликта между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана.

Следствие обвинило правозащитника в убийстве милиционера из Базар-Коргона Мыктыбека Сулайманова. Также ему предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и в возбуждении межнациональной вражды во время конфликта.

После задержания Аскарова пытали несколько дней. Когда он рассказал о пытках своему адвокату, его лишили дальнейшего доступа к защите.

Учитывая, что Аскаров — этнический узбек, в кампании против него сразу же развернулась националистическая риторика. Это привело к тому, что во время судов первой и второй инстанции, Аскаров подвергся избиениям в зале суда со стороны неизвестных. Его адвокаты тоже подвергались регулярному давлению.

В 2010 году самые строгие приговоры по итогам конфликта на юге страны получили этнические узбеки. Аскаров пополнил их ряды — в сентябре 2010 года Базар-Коргонский районный суд приговорил его к пожизненному заключению.

Правозащитники как внутри Кыргызстана, так и за его пределами — подвергли процесс над Аскаровым жесточайшей критике.

Международная комиссия юристов заключила, что в тексте приговора Аскарова, состоящего из 30 страниц, половина была уделена показаниям милиционеров против Аскарова, приговору и описаниям действий Аскарова. При этом заявление самого правозащитника уместили в один абзац.

Кроме того, в приговоре не учли обстоятельства, которые происходили на юге страны в тот период. По словам Аскарова, суд не принял показания очевидцев и не исследовал оправдательных доказательств, фактически лишив правозащитника возможности защищать себя в суде.

Несмотря на международное давление, суды вышестоящих инстанций в 2010 году оставили в силе пожизненный приговор Аскарову.

Последние слова Азимжана Аскарова в Чуйском областном суде. Январь, 2017

Что потом пытались делать в его защиту?

Международное правозащитное сообщество неоднократно устраивало акции в поддержку Аскарова по всему миру, однако это не помогло — тем более, что решение Верховного суда уже не подлежало обжалованию.

Адвокаты Аскарова подали обращение в Комитет ООН по правам человека, но, как это часто бывает с комитетом ООН, процесс подачи и рассмотрения этой жалобы занял несколько лет.

Лишь в 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи.

Дело Аскарова было отправлено на пересмотр в Чуйский областной суд. В ходе заседаний 2016 года, в суде впервые выступили свидетели со стороны Аскарова. Однако это не помогло, и, несмотря на требования Комитета ООН по правам человека, Аскарову оставили в силе приговор о пожизненном заключении.

Последующая голодовка правозащитника и новая волна международных акций не помогла.

Почему сейчас опять идут заседания по делу Аскарова?

Однако Аскаров обжаловал решение Чуйского областного суда по решению Комитета ООН и теперь Верховный суд должен сделать выбор — выполнять ли международные рекомендации и отпустить Аскарова или же оставить его в колонии пожизненно.

Адвокаты Аскарова называют этот процесс последней возможностью для властей отменить приговор в отношении правозащитника, так как защита исчерпала все возможности для обжалования.

Защищать Аскарова на процессе будут адвокаты правозащитных организаций «Бир Дуйно — Кыргызстан» и «Голос Свободы».