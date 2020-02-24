Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров устроил одиночный пикет у здания парламента в центре Бишкека. Токтонасыров вышел с плакатом «Свободу С. Борубаеву!», поддержав таким образом депутата баткенского сельского кенеша Сапарали Борубаева.

Ранее Борубаева задержали за якобы избиение коллеги, а потом начали досудебное производство еще по трем статьям уголовного кодекса за события 2012 года.

Токтонасыров считает, что Сапарали Борубаева держат под стражей безо всякой вины.

«Топчутся права человека. Они посадили за решётку человека, который говорит правду. Я требую его освобождения», — сказал активист.

Борубаев не только возглавляет кенеш села Катран в Баткенской области, но и руководит движением «Чек Ара». Это движение устраивало протесты в Бишкеке и Баткене из-за конфликтов на кыргызско-таджикской границе — участники митинга требовали освободить своих односельчан, задержанных после потасовки с таджикистанцами.

Также протестующие требовали отставки вице-премьера Жениша Разакова — а тот, в свою очередь, обвинил их в ангажированности. Позднее Разакова все же сняли с должности, а новым вице-премьером сделали полпреда правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова.

Кроме того, в сентябре прошлого года именно Борубаев в прямом эфире в фейсбуке сообщил, что на неописанном участке границы Таджикистан начал строительство каких-то объектов.

Дела в отношении Борубаева

14 февраля Борубаева задержали сотрудники РОВД Лейлекского района по подозрению в «Хулиганстве». Тогда с заявлением в милицию обратился депутат того же сельского кенеша Нуридин Дуйшобаев. В своем заявлении он написал, что «Сапарали Борубаев без причины избил и обматерил его».

Лейлекский районный суд поместил Борубаева в СИЗО-25 в Оше до 14 апреля, а после стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по событиям восьмилетней давности.

Как сообщили в УВД Баткенской области, Борубаева подозревают в «Грабеже», «Массовых беспорядках» и «Уничтожении или повреждении чужого имущества» по событиям 19-20 ноября 2012 года на золоторудном месторождении «Апрельская» в селе Озгоруш Катранской сельской управы Лейлекского района. Тогда были зарегистрированы факты массовых беспорядков, грабежа и уничтожения чужого имущества.