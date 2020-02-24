Водителя, который не мог выехать из Китая из-за автонаезда на гражданина Китая, вернули в Кыргызстан. Он находится в карантине.

Султан Таалайбеков был последним кыргызским водителем, который оставался в Китае после закрытия границы.

По словам заместителя председателя Профсоюза водителей дальнобойщиков Кыргызстана Игоря Голубева, у Китая нет претензий к кыргызскому водителю.

«Нашими дипломатами проводились очень тяжелые и активные переговоры, достигнута договоренность с потерпевшей стороной о не доведении дела до суда. […] Таалайбеков выехал из Китая с него сняты все претензии, ему оказано содействие по возврату транспорта со штраф стоянки и выезду из Китая», — сообщил Голубев.

Таалайбеков утверждал, что гражданин Китая в состоянии алкогольного опьянения сам бросился под колёса его автомобиля.

Дальнобойщики отправились из Ошской области в Китай в конце января. Выдвинулись десятки грузовиков для перевозки товаров, но не успели вернуться в Кыргызстан из-за закрытия кыргызско-китайской границы.

Тогда из-за объявленной эпидемиологической ситуации в Китае оставалось 54 кыргызстанца — 32 в городе Топо и 22 в городе Уулчат. Все они вернулись в Кыргызстан и были помещены в карантин.