Суд перенес заседание по делу правозащитника Азимжана Аскарова на 6 апреля. Адвокаты Аскарова внесли дополнения к кассационной жалобе, но прокуроры не успели с ней ознакомиться, поэтому заседание и перенесли.
Самого Аскарова на суде не было. Аскарова обвиняют в возбуждении межнациональной вражды во время этнического конфликта на юге Кыргызстана в 2010 году, а также в убийстве милиционера.
Сам Аскаров неоднократно заявлял о пытках и своей невиновности.
В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи.
6 апреля Верховный суд должен сделать выбор — выполнять ли международные рекомендации и отпустить Аскарова или же оставить его в колонии пожизненно.