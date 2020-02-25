В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи.

6 апреля Верховный суд должен сделать выбор — выполнять ли международные рекомендации и отпустить Аскарова или же оставить его в колонии пожизненно.