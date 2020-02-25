Первомайский райсуд продлил домашний арест экс-депутату Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову. Они останутся под следствием до 25 апреля.

Текебаев сообщил, что на два месяца также продлили судебное разбирательство.

«Сейчас в стране нет отдельных свидетелей, которые давали показания на прошлых заседаниях. Некоторые из них отказываются давать показания из-за смены политического режима», — рассказал Текебаев «Азаттыку».

Дело Текебаева и Чотонова

Против Омурбека Текебаева в феврале 2017 года возбудили уголовное дело, обвинив в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. Дуйшенкула Чотонова обвинили в посредничестве в передаче взятки.

Текебаев якобы пообещал обеспечить Маевскому доступ к госоператору «Мегаком». В 2017 году суд признал Текебаева виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. По амнистии срок сократили до четырех с половиной лет.

В августе 2019 года Верховный суд отменил все приговоры в отношении Текебаева и Чотонова, и отправил дело на пересмотр. Позже Первомайский райсуд Бишкека отпустил политиков из колонии под домашний арест.

Оба политика не согласны с приговорами и считают их «политически мотивированными». До своего ареста Текебаев был одним из главных критиков властей Кыргызстана, в частности, президента Алмазбека Атамбаева. Сейчас Текебаев выступает с критикой в адрес правительства и президента Сооронбая Жээнбекова.