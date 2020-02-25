На встрече мэра Бишкека Азиза Суракматова и турецкого посла Женгиза Камиля Ферата было принято решение реконструировать парк Ататюрка за счет турецкого гранта.

Мэрия уже передала эскиз реконструкции турецкой стороне — за него отвечали специалисты «Бишкекглавархитектуры» и «Бишкекзеленхоза». Реконструкция может коснуться в том числе полного обновления старых парковых аттракционов.

Грант в 500 тысяч долларов выделили еще весной 2018 года, когда мэрия подписала меморандум с союзом муниципалитетов тюркского мира.

«Меморандум подписали, идут переговоры. Турецкая сторона пока не утвердила эскиз реконструкции», — сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека. Как только эскиз утвердят, начнется реконструкция.

Ататюрк — первый президент Турции. Бишкекский парк получил имя Ататюрка в 1995 году, до этого он назывался парком Дружбы.

Парк имени Ататюрка — один из самых крупных в Бишкеке. Он мог бы быть еще больше, если бы городские власти за 20 лет не выдали в частные руки 181 участок — больше трети территории парка.

Почитать о том, как землю в парке выдавали под застройку депутатам и чиновникам, можно здесь: