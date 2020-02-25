Лидер партии Ата-Мекен Омурбек Текебаев на встрече членов партии обвинил правительство Кыргызстана в стагнации в сферах экономики, инвестиций и промышленности.
Он назвал кабмин «слабым, немощным правительством», а также добавил, что «власти упустили инициативу, которая перешла в руки улицы. Правительство должно видеть перспективу, иметь планы на будущее».
С ответом на критику выступил пресс-секретарь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Адилет Султаналиев.
Он отметил, что глава правительства не считает нужным вступать в полемику с Текебаевым. Он также добавил, что «образные и субъективные оценки [Текебаева] надо рассматривать не иначе как в контексте уже начавшейся предвыборной кампании».
«Тем более нужно учитывать и состояние политика, который еще не решил свои проблемы с законом. Мы с пониманием относимся к высказываниям Омурбека Текебаева, который, вопреки простой логике, смешал все в одну кучу — и штрафы за плевание, и иностранных студентов, и даже логистический центр», — сказал Султаналиев.
Оппозиционер при трех президентах
Омурбек Текебаев — известный кыргызский политик, состоявший в оппозиции при правлении трех бывших президентов Кыргызстана — беглых Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве и заключенном в СИЗО Алмазбеке Атамбаеве. При Акаеве трижды выставлял сво кандидатуру в качестве кандидата в президенты и проиграл.
При Бакиеве из-за конфликта с президентом ушел с должности спикера парламента. В тот же период его задержали в аэропорту с героином в матрешке — инцидент признали попыткой сфабриковать обвинения против оппозиционера.
Выступил с критикой инициированных Атамбаевым поправок в Конституцию. Был обвинен в коррупции и посажен в тюрьму. Свою вину не признал. В августе 2019 года, уже при правлении Жээнбекова был отпущен под домашний арест. Недавно арест продлили до 29 февраля 2020 года.
После выхода под домашний арест Текебаев редко высказывался о действующей власти. Обвинение в узурпации власти, пожалуй, первое резкое заявление Текебаева о правлении Жээнбекова.