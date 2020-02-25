Оппозиционер при трех президентах

Омурбек Текебаев — известный кыргызский политик, состоявший в оппозиции при правлении трех бывших президентов Кыргызстана — беглых Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве и заключенном в СИЗО Алмазбеке Атамбаеве. При Акаеве трижды выставлял сво кандидатуру в качестве кандидата в президенты и проиграл.

При Бакиеве из-за конфликта с президентом ушел с должности спикера парламента. В тот же период его задержали в аэропорту с героином в матрешке — инцидент признали попыткой сфабриковать обвинения против оппозиционера.

Атамбаев, Отунбаева и Текебаев

Выступил с критикой инициированных Атамбаевым поправок в Конституцию. Был обвинен в коррупции и посажен в тюрьму. Свою вину не признал. В августе 2019 года, уже при правлении Жээнбекова был отпущен под домашний арест. Недавно арест продлили до 29 февраля 2020 года.

После выхода под домашний арест Текебаев редко высказывался о действующей власти. Обвинение в узурпации власти, пожалуй, первое резкое заявление Текебаева о правлении Жээнбекова.