По информации 24.kg, экс-таможенник Эмиль Кимсанов был задержан 22 февраля в России следственной службой МВД. Издание ссылается на собственные источники в ведомстве.

«23 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство об изменении меры пресечения просили представители Генеральной прокуратуры. Они обосновали свое ходатайство тем, что у Эмильбека Кимсанова есть на иждивении малолетние дети, его личность и место жительства установлены», — сообщил источник издания.

Наши источники подтверждают информацию о задержании Кимсанова — по их информации бывшего таможенника привезли в Бишкек. Но МВД пока не подтвердило информацию — в ведомстве нам сказали, что выясняют, так ли это.

Кто такой Кимсанов?

Эмиль Кимсанов — бывший сотрудник ошской таможни. 14 февраля на странице Кимсанова в фейсбуке было опубликовано обращение спортсмена Тологона Рахманберди уулу, который рассказал о страхе перед Матраимовыми и преследованием со стороны чиновника мэрии Оша.

На следующий день обращение записал младший брат Эмиля Кимсанова Эмир — он рассказал, что Матраимовы угрожают семье бывшего таможенника за отказ от сотрудничества, и что брат был вынужден бежать из Кыргызстана.

После этого глава МВД Кашкар Джунушалиев сообщил, что Рахманберди уулу и Эмиль Кимсанов в находятся розыске по делу 2018 года — об избиении сотрудника таможни Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева.

Пока неизвестно, что мешало задержать ранее Тологона Рахманберди уулу, который общался с чиновником мэрии Оша Кылычем Саркарбаевым. Рахманберди уулу после ранения около полугода назад был доставлен в больницу — милиция даже регистрировала этот случай в едином реестре.

МВД после выхода видеообращения Рахманберди уулу сразу сообщило, что так он «пытается избежать ответственности и очерняет правоохранителей». Хотя он не говорил в обращении про правоохранителей или о своем участии в избиении Автандила Конгантиева, а рассказал об избиении, угрозах жизни и огнестрельных ранениях, якобы нанесенных Саркарбаевым.

По данному видеообращению было начато досудебное производство по статье «Хулиганство» со стороны УВД Ошской области.

Депутат Искендер Матраимов — брат экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова — заявил, что против них пытаются использовать криминальные элементы, а видеообращения назвал попыткой очернения.