В Генпрокуратуре в интервью «Клоопу» заявили, что обвинительные акты утверждены и на стадии вручения тем, кто был в Кой-Таше во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако в ведомстве не уточнили, по каким статьям их обвиняют.

Среди обвиняемых 14 человек, среди которых сам Атамбаев и его советник Фарид Ниязов. Кроме того, обвинение получили депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, экс-депутат Равшан Жээнбеков и телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Сторонница Атамбаева Кундуз Джолдубаева тоже среди них — она заявила, что обвинительное заключение составляет около 500 страниц.«Дело тех лиц, которые заключили сотрудничество со следствием, выделено в отдельное производство», — заявила она.

Штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился в подозреваемого.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

Позже советника Атамбаева Фарида Ниязова и депутатку Ирину Карамушкину поместили под домашний арест на два месяца по подозрению в «захвате заложников».

Кроме того, после ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».