«Можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий, сдвинулись с «мертвой точки». Половина территории обмена принадлежит Таджикистану, половина — Кыргызстану», — написал таджикский сайт «Азия плюс» после того, как встретились делегации Кыргызстана и Таджикистана. По информации издания, стороны договорились об обмене 23 гектаров участков на неописуемой земле.

Встреча между полпредом правительства в Баткенской области Алишером Абрахмановым и уполномоченным представителем Согдийской области Таджикистана Роджоббоем Ахмадзодой прошла еще 22 февраля. А днем ранее в Баткене встретились вице-премьеры обеих стран — Акрам Мадумаров (в прошлом полпред Баткенской области) и Азим Иброхим.

Только вот кыргызские власти отрицают, что переговоры достигли стадии обмена территориями. Пресс-секретарь правительства Чыңгыз Эсенгул уулу не подтвердил, что Кыргызстан и Таджикистан решили вопросы границ. Спецпредставитель правительства по вопросам границ Назирбек Борубаев сказал, что на встрече этот вопрос не обсуждали.

«У нас произошла смена руководства в комиссии, вы знаете. Вопрос обмена — очень сложный. За один день его не решить. На данной встрече этот вопрос не обсуждался», — сказал Назирбек Борубаев.

Что тогда обсуждали делегации?

Пресс-секретарь полпреда в Баткенской области Чолпон Бердигулова сообщила «Клоопу», что стороны обсуждали сотрудничество в разных сферах — от медицины до торговли, а также укрепление дружбы двух народов. Весь прошедший год на границе двух государств происходили конфликты, из-за которых погибали люди — причина в наличии спорных участков.

Как сообщили в правительстве, главы делегации все же говорили о делимитации границ — точнее о продолжении описания спорных участков, но непосредственный обмен территориями пока не обсуждался.

Но об обмене участками говорил бывший вице-премьер Жениш Разаков. Он утверждал, что Кыргызстан обменяет два приграничных участка — Арык-Асты в селе Аксай Баткенского района и Самаркандек в селе Самаркандек.

«Азия плюс» также сообщил о конкретных участках. Ссылаясь на жителя села Сомониен, сайт также упомянул Самаркандек.

«Нам сказали про обмен земельными участками, которые расположены между джамоатом Чоркух и кыргызским селом Самаркандек», — пишет издание. Но правительство Таджикистана не подтвердило эту информацию, также как и власти Кыргызстана.

Конфликты на границе