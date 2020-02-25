«Кудай сактасын! [Не дай Бог] Если зарегистрируется случай, мы изолируем человека. Для этого у нас есть специальные вещи, отдельные шлемы и т.д. Есть все необходимое. Мы сейчас готовы максимально».

Так замглавы Минздрава Мадамин Каратаев рассказал журналистам о планах ведомства на тот случай, если в стране найдут больного с коронавирусом.

В Кыргызстане пока не зафиксированы больные с коронавирусом. Но на 25 февраля в мире зафиксированы уже 80 264 зараженных коронавирусом, в том числе 2706 погибших.