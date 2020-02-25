Зайнобиддинов показывает, где у него неправильно сросились ребра из-за пыток. Фото: Скриншот из видео «Настоящего времени».

Хусниддин Зайнобиддинов, которого в 2018 году задержали по подозрению к причастности к взрыву дома в Магнитогорске, 10 февраля вышел на свободу из-за отсутствия доказательств.

В интервью «Озодлику» Зайнобиддинов рассказал, что поехал в Москву «в поисках справедливости» и будет заниматься там восстановлением своих прав. Он заявил, что готов дойти до Европейского суда, чтобы привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.

По его словам, он был освобожден из депортационного лагеря без денег и документов.

«Меня столько мучили несправедливо, все мое тело переломали. Вы бы испугались, увидев меня. В России должны существовать хоть какие-то законы?! Я приехал в Москву в поисках справедливости», — заявил он.

Зайнобиддинов рассказал, что из-за пыток у него несколько неправильно сросшихся ребер, повреждение внутренних органов и ему сломали нос. По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности показывали ему фотографии незнакомых людей и требовали признаться во взрыве дома.

«Сначала воду наливают, включают [электричество] и допрашивают. Они меня допрашивали, током били, потом к уху [подсоединили электроды], я сознание потерял и что было дальше я не знаю. Меня не приняли даже в ИВС, когда меня туда отвели, сказали “Он сдохнет”. Потом меня куда-то забрали и им отдали, ФСБ-шники. Я спросил “Они кто такие”. Мне сказали, что это ФСБ-шники», — заявил он.

Зайнобиддинов не знает, кто именно его пытал — допрашиваюшие не представились и надели ему на голову мешок. Он рассказывает, что его били электрошокером и подсоединяли провода электрогенератора к пальцам рук.

Обрушившийся подъезд дома в Магнитогорске. Фото: ТВ Центр

В конце декабря 2018 года в многоэтажном доме в Магнитогорске прогремело два взрыва, в результате которого погибли 39 человек. Зайнобиддинов заявил, что уже 16 января 2019 года его задержали мужчины в масках, когда он выходил из магазина.

Он рассказал, что сам жил и работал поваром в Челябинске и приехал в Магнитогорск со своей женой и новорожденным ребенком погостить.

По словам Зайнобиддинова, сразу после задержания его «три дня незаконно держали в подвале частного здания за городом без воды и еды». После чего, адвокаты нашли его в изоляторе ФСБ со сломанными ребрами и синяками.

В июле 2019 года Зайнобиддинова освободиди, после семи месяцев в изоляторе ФСБ. После чего, полицейские отправили его в депортационный лагерь на полгода, до февраля этого года.

Сотрудники ФСБ отрицали причастность к насильственным допросам. Они даже опровергли в суде материал издания «Новая газета» о пытках над Зайнобиддиновым, после чего статью заблокировали.