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В рамках Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» ГРС запустила 2 новых онлайн сервиса на портале электронных услуг. Теперь онлайн можно проверить статус «Балага суйунчу» и подлинность свидетельства о рождении или о браке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для того чтобы воспользоваться услугами необходимо зайти на сайт портала электронных услуг portal.srs.kg, в разделе «Семья и дети» выбрать услугу.

Чтобы проверить статус назначения единовременной выплаты при рождении ребёнка — «Балага суйунчу», необходимо ввести только ПИН ребёнка. А чтобы проверить подлинность свидетельства о рождении или о браке, серию и номер документа.

Портал электронных услуг ГРС реализованный Госпредприятием «Инфоком» предоставляет онлайн услуги гражданам, но некоторые услуги требуют авторизации. Сейчас на портале можно получить 16 видов онлайн услуг, не требующих авторизации.

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