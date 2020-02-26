Минздрав принял решение помещать на две недели карантина в спецучреждения приехавших не только из Китая, но и из Японии и Южной Кореи.

Вероятно такое решение принято из-за роста зараженных в этих странах — на 26 февраля в Южной Корее известно о 12 погибших и 1 146 зараженных, в Японии погибли шестеро, в их числе четыре пассажира круизного лайнера Princess Diamond. Также известно о 161 зараженном в Японии и 691 на лайнере.

В ведомстве заявили, что в Кыргызстане пока нет случаев заражения коронавирусом. Но все контрольно-пропускные пункты на границах работают в усиленном режиме. Единственный кыргызстанец, которого причисляли к зараженным коронавирусом, находится в карантине в японском госпитале — он работал на круизном лайнере. По его словам, у него нет симптомов заражения — это утверждает и кыргызский МИД.

В Кыргызстане прибывших из Китая отправляли на карантин в больницы или домой.

«Под наблюдением в условиях стационара находятся 143 человека, под медицинским наблюдением по месту жительства находятся – 391 человек», — говорит Минздрав.

Власти против коронавируса

Вице-премьер министр Алтынай Омурбекова дала поручения ведомствам: Минобразованию — усилить разъяснительные работы среди учащихся, Министерству иностранных дел — защитить права и здоровье кыргызстанцев в Китае.

Кроме того, Омурбекова поручила Минэкономики завершить разработку плана антикризисных мер по недопущению экономических показателей из-за коронавируса, Госагентству антимонопольного регулирования поручено следить за ценами на лекарства и продукты.

А замминистра Минздрава Мадамин Каратаев заявил, что Кыргызстан «максимально готов» к борьбе коронавирусом.

«Для этого у нас есть специальные вещи, отдельные шлемы и т.д. Есть все необходимое», — заявил он.

Вспышка пневмонии, вызываемая новым, ранее неизвестным типом коронавируса COVID-2019 в Китае, стала одной из самых обсуждаемых тем месяца как в Кыргызстане, так и в мире.

На 26 февраля в мире зафиксированы уже 80 995 зараженных, в том числе 2 763 погибших. Однако около 30 тысяч людей уже выздоровели от вируса.

Вирус преимущественно распространен в Китае — около 99% заражения от их общего числа.