Шарипов выступил первым в видео

Уроженец Кыргызстана и космонавт «Роскосмоса» Салижан Шарипов вместе с коллегами снялся в видео «Земля — наш общий дом». В нем космонавт поддержал китайцев в борьбе с коронавирусом.

«Из космоса видно, какая небольшая наша планета. Давайте беречь ее и людей, живущих на ней. Мы поддерживаем народ Китайской Народной Республики в борьбе со страшной болезнью. Мы надеемся на скорую победу», — сказал Шарипов.

Другие космонавты в видео выразили свою надежду на то, что китайская медицина справится с вирусом. «Мы желаем Китаю победить болезнь», — заявил космонавт Сергей Корсаков.

Салижан Шарипов — этнический узбек родом из города Узген Ошской области. В 1998 году он стал первым и пока единственным кыргызским космонавтом.

Вирус, о котором говорит космонавт — это COVID-2019, ставший известным в январе как коронавирус. На 26 февраля в мире зафиксированы уже 80 995 зараженных, в том числе 2 763 погибших. Однако около 30 тысяч людей уже выздоровели от вируса.

Вирус преимущественно распространен в Китае — около 99% заражения от их общего числа.