Генпрокуратура передала уголовное дело по событиям в Кой-Таше 7 и 8 августа в Первомайский районный суд. Обвинение выдвинуто 14 людям, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев и его советник Фарид Ниязов и экс-депутат Равшан Жээнбеков.

В суде также выступят депутатки Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова и телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Их всех обвиняют в «убийстве», «покушении на убийство», «массовых беспорядках», «незаконном обороте оружия», «захвате заложников» и «покушении на насильственый захват власти».

Кроме того, обвинения выдвинуты за «угрозу или насилие в отношении представителя власти», «воспрепятствовании деятельности следователя» и «хищение или вымогательство огнестрельного оружия» и «угрозе и насилии в связи с досудебным производством».

В отношении пяти других людей выделено отдельное дело из-за сотрудничества со следствием.

Штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился в подозреваемого.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

Позже советника Атамбаева Фарида Ниязова арестовали, а депутатку Ирину Карамушкину поместили под домашний арест по подозрению в «захвате заложников».

Кроме того, после ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».