Журналистке ошского телеканала Самаре Парпиевой угрожают после сюжета о детском саде, в котором не соблюдают санитарные нормы. Об этом сообщили сама журналистка и ее работодатель — телеканал ТMG.

Руководство канала утверждает, что после того, как журналистка сняла сюжет, в офис телеканала приходили неизвестные — они просили не пускать видео в эфир.

Парпиева все же показала сюжет — 5 февраля в передаче «Жарандык көзөмөл» («Гражданский надзор») показали детский сад, в котором «не соблюдаются санитарные нормы, а также не докладывают мясо в еду детям».

После этого заведующая детсадом «Мол-Булак» Турсунай Касымова обратилась с заявлением на журналистку в прокуратуру — якобы та вымогала у нее деньги, после получения которых не стала бы показывать видео. А 24 февраля Парпиеву вызвали на допрос в Ошскую городскую прокуратуру.

Главный продюсер ТMG Нурлан Адаев рассказал «Клоопу», что заявление было написано безосновательно.

«Так как в детский сад “Мол-Булак” приходит очень много детей, мы посчитали правильным подготовить эфир про этот садик. Наша журналистка получила соответствующее разрешение у руководства садика и выполнила свою работу. Передача с марта 2019 года проверяет качество услуг, предоставляемых гражданам в государственных и муниципальных органах», — рассказал Адаев. Руководство телеканала готовится подать заявление в отношении самой Касымовой.

Пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров сообщил, что после выпуска телепередачи была сформирована комиссия для проверки детского сада «Мол Булак». Также он добавил, что проверяются и другие детские сады.

«После окончания проверки комиссия передаст материалы городской отдел образования. Садик находится в их ведении. Меры также будут предприняты этим ведомством, мы только проверяем», — сказал Абсаттаров.

Нам не удалось получить комментарии от прокуратуры и Турсунай Касымовой перед выпуском этого материала.