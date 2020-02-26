Верховный суд 26 февраля перенес судебное разбирательство о пересмотре ареста дома приговоренного к пожизненному лишению свободы правозащитника Азимжана Аскарова из-за неявки истцов. Следующее заседание состоится в 2 марта 2020 года. Об этом «Клоопу» сообщил адвокат Аскарова Валерьян Вахитов.

«Суд спросил мое мнение [о переносе заседания из-за отсутствия второй стороны]. Я сказал, что оставляю на усмотрению суда. Я не могу возражать. С моей стороны это не по-джентельменски, рассматривать дело без их участия. Это будет неэтично с моей стороны», — сказал Вахитов «Клоопу».

В феврале 2019 года судебный исполнитель Октябрьского района Бишкека наложил арест на дом правозащитника по просьбе жены погибшего милиционера Чолпон Бечеловой, в убийстве которого обвинили Аскарова во время межэтнических конфликтов в 2010 году.

Это не первая попытка арестовать дом Аскарова, который был передан ему по наследству от матери. Первый арест наложила прокуратура Базар-Коргонского района в июле 2010 года. Тогда Вахитов обратился в Межрайонный суд Бишкека с просьбой признать приказ недействительным, так как по уголовному кодексу нельзя изымать дом, если он является единственным в собственности осужденного.

В 2017 году Базар-Коргонский суд снял арест с дома Аскарова.

«Арест дома нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса — жилой дом, квартира не могут быть арестованы, если в них постоянно проживает семья осужденного. Арест имущества грубо нарушает право Аскарова на жилище, которое прописано в Конституции», — сообщают юристы из правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Дело Аскарова

Азимжан Аскаров был задержан милицией в июне 2010 года, во время этнического конфликта между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана. Следствие обвинило правозащитника в убийстве милиционера из Базар-Коргона Мыктыбека Сулайманова. Также ему предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и в возбуждении межнациональной вражды во время конфликта.

После задержания Аскарова пытали несколько дней. Когда он рассказал о пытках своему адвокату, его лишили дальнейшего доступа к защите. Кроме того, из-за националистической риторики во время судов первой и второй инстанции Аскаров подвергся избиениям в зале суда со стороны неизвестных. Его адвокаты тоже подвергались регулярному давлению.

В сентябре 2010 года Базар-Коргонский районный суд приговорил его к пожизненному заключению. Правозащитники как внутри Кыргызстана, так и за его пределами — подвергли процесс над Аскаровым жесточайшей критике.

Международная комиссия юристов заключила, что в тексте приговора Аскарова, состоящего из 30 страниц, половина была уделена показаниям милиционеров против Аскарова, приговору и описаниям действий Аскарова. При этом заявление самого правозащитника уместили в один абзац.

Кроме того, в приговоре не учли обстоятельства, которые происходили на юге страны в тот период. По словам Аскарова, суд не принял показания очевидцев и не исследовал оправдательных доказательств, фактически лишив правозащитника возможности защищать себя в суде.

В апреле Верховный суд будет рассматривать дело Аскарова и примет решение оставлять ли его на пожизненное лишение свободы.