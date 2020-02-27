Сначала алгоритм анализирует видеопоток с камеры, для детекции характеристик лица, отличающих одного человека от другого. Это технически сложный процесс, который использует сверточные нейронные сети.

Простыми словами, это компьютерное видение, которое анализирует все изображение и сводит его к композиции линий, краев и углов для того, чтобы определять одного и того же человека при разном освещении, мимики и других условиях.

Далее дело остается за малым — идентифицировать человека, которому принадлежит это лицо. Для этого его лицо необходимо сравнить с имеющейся базой, в которой уже есть фотографии лиц с привязанными к ним анкетами. При совпадении ваша личность опознана.

За основу можно брать базы, имеющиеся у госрегистра, спецслужб, МИД, госслужбы исполнения наказания, а также в соцсетях. В базы государственных ведомств сложно не попасть, ведь для этого, как минимум, придется отказаться от наличия регистрации и паспорта.

Что не так в Кыргызстане законодательно?

Вскоре после заключения договора между Кыргызстаном и китайской компанией, группа правозащитникова и гражданских активистов «Комитет гражданского контроля» выразила протест против «явной незаконности действий МВД и правительства».

Иллюстрация: Александра Титова

Правозащитники были обеспокоены непрозрачностью сделки. По их мнению, перед массовым внедрением подобных технологий, проект должны были обсудить с юристами и экспертами — особенно в том, что касается несогласованной обработки личных данных, в том числе биометрических персональных данных.

Персональными данными считается любая информация о конкретном человеке, которая позволяет его идентифицировать.

Кыргызские законы подразумевают меры защиты конфиденциальности персональных данных. Среди них законы «Об информации персонального характера» и «О биометрической регистрации».

«Мы полагаем, что обработка биометрии граждан без их согласия нарушает законы […], а также право на частную жизнь. В случае применения неизбирательного распознавания лиц, мы, все граждане Кыргызстана, такого согласия не давали», — гласит заявление комитета.

Для установления личности, то есть обработки личных данных, искусственный интеллект перебирает лица прохожих и сравнивает их с имеющейся базой данных.

В ГУВД Бишкека заверяют, что эта система «не имеет персональных анкетных данных и не интегрирована с Государственной автоматизированной системой, содержащей информацию персонального характера». Однако представители милиции так и не ответили, на основе какой альтернативной базы система распознает совпадение лиц.

Без ответа на этот вопрос невозможно сказать, кто из тех, кто попадает в поле зрения камер, впоследствии поддается обработке: только ли это люди, которых разыскивают, или все подряд?

Иллюстрация: Александра Титова

Согласно законам, персональные данные должны собираться не только с согласия их обладателя, но и для заранее определенных, объявленных и законных целей.

«Никто нам этих целей не объявлял, ничего не разъяснял и никак вообще не уведомлял, для чего эти данные собирают и как они их обрабатывают», — утверждает юрист, который предпочел остаться анонимным.

А технически?

После многочисленных попыток «Клоопа» узнать у ГУВД о безопасности передачи и хранения данных, из командного центра пришел такой ответ: «На данный момент установлены требования к защите информации коммуникационным технологиям в целях обеспечения полноценного и безопасного функционирования установленных в цифровизированном командном центре ГУВД города Бишкек технических оборудований и программных обеспечений».

«Клооп» не получил ни одного полного ответа на вопросы, которые были заданы в запросе в адрес ГУВД.

Во время телефонных разговоров, глава пресс-службы ГУВД Улан Джумаков многократно утверждал, что найдет подходящего технического специалиста, но тот так и не нашёлся. Сам Джумаков на вопросы отвечать отказывался. Когда журналисты в последний раз предложили ему площадку для публикации его комментария, Джумаков посчитал это необязательным.

Само соглашение о техническом сотрудничестве МВД Кыргызстана с корпорацией CEIEC является конфиденциальным, но при этом почему-то открыто выложено на сайте министерства юстиции. На момент публикации материала соглашение на сайте Минюста не открывалось, но мы сохранили его кешированную версию.

«Стороны гарантируют конфиденциальность содержания настоящего соглашения и связанных с ним вопросов, без письменного разрешения второй стороны, не разглашать третьим сторонам», — пишется в нём.

Два правовых эксперта, которым журналисты предоставили соглашение на изучение, сошлись на том, что из него совсем не ясно, будут ли собранные данные граждан храниться на территории Кыргызстана, и возможна ли их передача, например, в Китай.

Один из таких пунктов с размытой формулировкой встречается в обязательстве Кыргызстана «принять необходимые организационные и технические меры для защиты передачи персональных данных третьим лицам».

Командный центр ГУВД

«Данные ведь собираются не для того, чтобы просто хранить их у себя. Передача изображений из командного центра ГУВД в другое ведомство Кыргызстана может находиться в рамках закона и способствовать безопасности. База может и должна оставаться внутри страны с обеспечением конфиденциальности и соблюдением установленных законодательством требований к ее защите. Однако как соблюдены эти требования, насколько все это действительно соответствует нашему законодательству — никто не знает», — считает юрист.

Адвокат Фатима Якупбаева утверждает, что это соглашение в любом случае имеет меньшую юридическую силу, чем кыргызский закон, а по нему, при передаче данных третьим лицам, человека должны предупредить об этом в недельный срок.

Вопрос безопасности хранения персональных данных в стране, которая только начинает внедрять подобные технологии, особо актуален. Данные, полученные с камер, могут оказаться доступны людям с самыми разными намерениями и целями. И в Кыргызстане уже зафиксированы такие случаи.

В декабре 2019 года с камер проекта «Безопасный город» произошла утечка — в интернете распространили снимки с камер, на которых человек, похожий на занимавшего тогда пост главы ГРС Алмаза Мамбетова, трогает за грудь девушку во время вождения машины.

Хотя сам Мамбетов опроверг, что на кадрах запечатлен он, само их появление вызвало вопросы к безопасности хранения данных в Кыргызстане.

«Мы хотим убедиться, что технологии не будут использоваться против самих граждан, гражданских активистов, например активистов оппозиционного движения Умут-2020, или против тех, кто выходит на антикоррупционные митинги #reакция», — считает юрист, поговоривший с журналистом «Клоопа» на условиях анонимности.

«Поэтому и нужны общественные дискуссии, обсуждения с экспертами о правовых рамках использования таких технологий, законодательных ограничениях, гарантиях безопасности, правомерности использования данных», — говорит он.

В соглашении, кроме прочего, есть список технического и программного обеспечения, предоставляемого Китаем. Этой части договора недостает конкретики в вопросах, которые считаются ключевыми.

«Этот договор расписан на пять страниц, а должен быть в десятки больше, с детальным описанием систем и серверов. Что такое, например, инфракрасная камера Starlight, [указанная в договоре]? Я закажу камеру в Женьшене и напишу на ней Starlight, и она подойдет по характеристикам. Я сам могу это сделать», — говорит технический специалист в сфере систем видеонаблюдения, который также решил не называть свое имя.

Что делать Кыргызстану?

Если коротко, то остановить внедрение системы до выработки адекватного правового и технического регулирования.