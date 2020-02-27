Госрегистрационная служба объявила тендер на изготовление и поставку бланков для биометрических загранпаспортов на сумму в более 973 миллионов сомов. Прием заявок на тендер заканчивается 19 марта 2020 года.

Кыргызские власти объявили тендер на закупку электронных загранпаспортов на фоне скандала вокруг ограничения выдачи виз в США для граждан Кыргызстана.

Власти США запретили кыргызстанцами подавать документы на иммиграцию, но оставили возможность получать американские визы для неиммиграционных поездок — включая визы самого распространенного типа B, которые выдают для деловых поездок или для туризма.

Одной из причин таких действий властей США стало то, что кыргызские загранпаспорта не соответствуют требованиям безопасности.

ГРС уже объявляла тендер на закупку бланков электронных паспортов еще в 2018 году. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Однако ГКНБ возбуждил уголовное дело на должностных лиц ГРС, обвинив их в аффилированности с выигравшей компанией.

В январе 2019 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновным и оштрафовал троих фигурантов этого дела — бывшего директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и зампредседателя ГРС Руслана Сарыбаева.