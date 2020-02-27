Паломники из Кыргызстана, собирающиеся в хадж в 2020 году, должны будут уплатить 3350 долларов США. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана. В прошлом году стоимость паломничества в Мекку была на 350 долларов дешевле.

«Королевство Саудовской Аравии с этого года сделала [хадж-]визы и медицинское страхование платными. В связи с этим увеличилась стоимость хаджа. […] Также услуги в поселениях Мина, Арафат и Муздалифа, где останавливаются паломники подорожали», — сообщили в пресс-службе муфтията.

Саудовская Аравия выделила для кыргызстанцев 6110 квот для хадж-виз. По сравнению с прошлым годом было выделено на 100 квот больше.

Число желающих совершить хадж достигло 7525 человек. Регистрация этих граждан в электронную очередь прошла с 16 по 30 декабря прошлого года. Для того, чтобы встать в очередь паломники внесли предоплату в 500 долларов. Получившие возможность отправиться в Мекку должны будут оплатить остальные 2850 долларов США в промежутке между 26 февраля по 17 марта.