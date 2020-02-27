Власти Саудовской Аравии ввели ограничения на въезд паломникам, которые собирались совершить умру (малый хадж) в Мекке или посетить мечеть пророка Мухаммеда в Медине. Ограничения также коснулись обычных туристов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем твиттере.

До какого времени продлится ограничение, ведомство не уточнило.

В страну не смогут попасть не только паломники, но и туристы. Запрет на въезд по туристическим визам касается тех государств, где «распространение нового коронавируса представляет собой опасность». О каким именно странах идет речь, также не сообщается. Вероятно речь может идти о Китае, а также Южной Корее или Италии, где зафиксирован рост зараженных. Рост зараженных зафиксирован и в Иране.

Духовное управление мусульман Кыргызстана не смогло ответить, коснутся ли эти ограничения кыргызстанцев-паломников. Кыргызстан пока не входит в число стран, в которых был зафиксирован случай заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 февраля в мире зафиксировано уже 82 171 случай заражения коронавирусом. Из них погибло 2 804 человека, а выздоровели — 33 129 человек. Большинство зараженных в Китае — 78 497 человек, в Южной Корее — 1 595 зараженных, в Италии — 453 человека, Японии — 189, а в Иране — 141 человек.

По информации ДУМК, Саудовская Аравия выделила для кыргызстанцев 6110 квот для хадж-виз. Количество желающих достигло 7 525 человек. По сравнению с прошлым годом стоимость хаджа подорожала на 350 долларов США — в общей сложности паломник должен был уплатить 3 350 долларов до 17 марта.

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